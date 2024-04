Meghan Markle, una inesperada cuentacuentos en un hospital infantil

Meghan Markle ha reaparecido en el marco de una visita a un hospital infantil de Los Ángeles (California). Acto en el que participó como un cuentacuentos y que tuvo lugar un día antes de que Kate Middleton anunciara mediante un vídeo que tiene cáncer. Sin embargo, las imágenes del evento no han visto la luz hasta ahora. A través del perifil de Instagram del centro sanitario se ha podido ver cómo la duquesa de Sussex se volcó con los más pequeños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Children’s Hospital L.A. (@childrensla)

Para la ocasión, la que formó parte del elenco de Suits, se decantó por una falda larga estampada realizada en tejido de gasa. Prenda que combinó con un fino jersey blanco de cuello redondo. Además, también incorporó una mascarilla. De esta manera, Meghan mostró todo su apoyo a la campaña de recaudación de fondos Make March Matter.

Durante la cita, Markle se dejó fotografiar con los allí presentes mientras dejo ver su faceta más cercana, además también mostró sus dotes de interpretación cuando leyó algunos libros. «Los niños reían y cantaban mientras la duquesa se convertía en un personaje con cada página mientras leía Rosie the Riveter, Pete the Cat y I saw a cat», ha dicho el centro en un escrito.

«Para completar el final de otra gran campaña de #MakeMarchMatter el jueves 21 de marzo, los pacientes de CHLA y sus familias fueron tratados con un tiempo muy especial de curación literalmente con Meghan, la duquesa de Sussex. Estaban riendo y cantando mientras ella leía favoritos de los pacientes como Rosie the Riveter, Pete the Cat y yo vimos un gato. Con la alfabetización, el desarrollo y la diversión en mente, la madre de dos hijos también ayudó a los niños con actividades ligadas a cada libro que permitían a los niños explorar el conteo, los colores y más», ha añadido.

Meghan Markle visita un hospital infantil en Los Ángeles (California). / Children’s Hospital L.A.

Asimismo, el centro ha agradecido públicamente la visita de la mujer del príncipe Harry. «Literalmente Healing es un innovador programa de lectura que regala a las familias en CHLA más de 65.000 libros al año y ofrece una oportunidad única para promover la alfabetización, así como apoya y fortalece a nuestras familias pacientes a través de recursos literarios terapéuticos adicionales. ¡Gracias, Meghan, por ayudar a #MakeMarchMatter dando a nuestros pacientes una experiencia tan especial!», ha dicho en una misiva.

Meghan Markle en un hospital infantil. / Children’s Hospital L.A.

Esta no es la primera vez en la que Meghan muestra sus habilidades narrativas. Ya durante el primer cumpleaños de su hijo Archie, en mayo de 2020, los dos aparecieron en un vídeo que fue grabado por el hijo de Carlos III, donde se la veía leyendo el ejemplar ¡Pato! ¡Conejo!. Asimismo, gracias a la relación de su hijo con su marido y la pasión que tiene por la lectura, Meghan Markle escribió el libro infantil The Bench, que comenzó como un poema para el Día del Padre y que después se convirtió en lanzamiento editorial.