Meghan Markle, Porreras y una divertida coincidencia más allá de las acusaciones de plagio

Meghan Markle vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez no es por ningún motivo relacionado con Inglaterra, sino por unas acusaciones de plagio que llegan desde España. La polémica nace con el anuncio del nuevo nombre de la marca lifestyle que posee la esposa del príncipe Harry, no exenta de problemas legales desde su creación.

La anteriormente llamada American Riviera Orchard dejó paso a As Ever. Meghan quiso darle un aire nuevo cambiando el logo de la empresa, un movimiento que ha desatado una gran polémica con un pequeño pueblo mallorquín.

Situado a 30 minutos de Palma, Porreras es un pequeño pueblo de 5.888 habitantes, conocido por sus albaricoques y su feria de mermeladas, y que ahora se ha puesto en el mapa internacional, debido al rebranding de la empresa de Meghan, que curiosamente también comercializa mermeladas.

Escudo del pueblo de Porreras. (Foto: Gtres).

El escudo elegido por la duquesa de Sussex, formado por líneas rectas, una palmera y dos colibríes, aves endémicas del continente americano, se antoja muy similar al de la localidad mallorquina. La diferencia es que, en vez de colibríes, tiene golondrinas. Al menos eso es lo que piensa el Ayuntamiento de Porreras, quien asegura que ese logotipo es el escudo originario del pueblo y que data del año 1.730.

La alcaldesa, Xisca Mora, ha explicado, en declaraciones a Gtres, el origen de la polémica y los pasos a seguir. Lo que ha dejado claro es que no va a denunciar a la duquesa. Eso sí, le pide que, al menos, haga promoción de su pueblo.

La alcaldesa de Porreras, Francisca Mora Veny. (Foto: Gtres).

Francisca Mora cuenta cómo se ha gestado este escándalo que ha dado la vuelta al mundo: «Nos enteramos el 18 de febrero por la prensa local de Mallorca. Vimos la noticia y al principio nos quedábamos sorprendidos. No sabíamos si era broma y si la noticia que había publicado una conocida youtuber era falsa. Luego pudimos comprobar que las dos imágenes eran muy parecidas y, a través de las llamadas que nos han hecho los medios de comunicación, hemos sabido que esta marca se utilizaría para una página web de comercialización de productos, entre ellos mermeladas».

La divertida coincidencia llega porque el primer producto que lanzó Meghan con su marca fue un tarro de mermelada de fresa. Se da la coincidencia de que el pueblo que ha denunciado públicamente el plagio del escudo por parte de Meghan Markle, tiene en la mermelada a su producto estrella. Incluso, realiza una feria anual de este producto gracias a sus albaricoques autóctonos y de los que Porreras tanto presume: «Aprovecharemos para pedir a la señora Markle que, si no quieren retirar la imagen de su web, como poco, que promocionen la mermelada de albaricoque de Porreras, que está riquísima y es un producto local muy nuestro. Queremos poner en valor la cultura y patrimonio de nuestro pueblo. El escudo de Porreras forma parte de él y no queremos que se frivolice con el hecho de que somos un pueblo pequeño del interior de Mallorca, porque al ser pequeño también somos muy ricos en bienes culturales y patrimoniales», zanja.

Cabe destacar que no es la primera vez que la esposa del príncipe Harry se enfrenta a acusaciones de plagio. Cuando salió a la venta su cuento, The Bench, se dijo que la duquesa de Sussex había plagiado a la escritora británica Corrinne Averiss, autora del libro The boy on the bench. Se trataba de un libro publicado en 2018 y que guardaba muchas similitudes con el de Meghan Markle, no solamente en el contenido, sino también en la portada y las ilustraciones. Juzguen ustedes.