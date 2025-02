El agravio de Meghan Markle a un pueblo de Mallorca: acusada de plagiar su escudo

Meghan Markle vuelve a estar en el punto de mira. La duquesa de Sussex ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que anuncia un nuevo proyecto, con el nombre de As Ever. Una iniciativa que sustituye a su marca American Riviera Orchard y de la que todavía no ha dado muchos detalles. No obstante, se espera que en las próximas semanas la esposa del príncipe Harry confirme en qué consiste esta nueva firma.

Sin embargo, pocas horas de anunciar el lanzamiento la marca ya se ha visto envuelta en una polémica por el logo que la duquesa ha elegido para la firma. Meghan Markle ha escogido una palmera con dos pájaros como emblema de As Ever. Un logotipo que curiosamente se parece muchísimo al escudo de un pueblo de Mallorca.

Se trata de la localidad de Porreres, desde donde se han mostrado bastante críticos con el nuevo logo de la marca de la duquesa de Sussex, después de que una conocida creadora de contenido planteara una serie de dudas sobre la fuente de inspiración de Meghan Markle. Ha sido el perfil Think Beautiful el que a través de un vídeo ha comentado que el logo de As Ever podría ser un plagio del escudo heráldico del pueblo de Porreres.

Porreres es un pequeño pueblo ubicado en el interior de la isla de Mallorca, con apenas 5000 habitantes. Su alcaldesa se ha sorprendido mucho por la noticia y ha dicho que no se van a meter en una batalla judicial, aunque sí que tienen la intención de pedir a la marca que retire la imagen por sus similitudes con el escudo del pueblo. Este escudo se remonta varios siglos atrás, tiene una palmera mallorquina y dos palomas y figura en los edificios públicos del municipio.

