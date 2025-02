Desde que sorprendiera con su nuevo perfil en Instagram, Meghan Markle se ha vuelto bastante activa en las redes sociales. La duquesa de Sussex comparte detalles de sus proyectos profesionales, pero también algunas publicaciones más privadas, como cuando quiso rendir homenaje a su mascota, Guy, tras su fallecimiento o más recientemente con la preciosa imagen que publicó junto al príncipe Harry por San Valentín mientras el duque de Sussex estaba en los Juegos Invictos.

Ahora la nuera del rey Carlos III ha sorprendido a sus seguidores con un nuevo anuncio que ha comunicado a través de un vídeo. La ex actriz ha publicado un clip en el que se la ve sentada en un jardín y vestida con una camisa blanca y unos vaqueros. Un look muy natural, alejado completamente de la imagen que lucía en los tiempos en los que era miembro en activo de la familia real.

Meghan Markle y el príncipe Harry juntos en Canadá. (Foto: Gtres)

En el vídeo, grabado por el príncipe Harry -se le escucha decir que la cámara ya está en marcha-, Meghan Markle hace un anuncio a sus seguidores. «Estoy sorprendida de que hayamos podido mantenerlo en secreto durante tanto tiempo», dice la duquesa. Según explica, su programa de Netflix va a estar disponible muy pronto en la plataforma, pero, además, ha estado trabajando en otra cosa que ahora va a ver la luz.

«Estoy feliz de presentaros As Ever, una marca que he creado y en la que he puesto mi corazón», ha anunciado Meghan Markle. La duquesa ha explicado que «este nuevo capítulo es una extensión de lo que siempre ha sido mi lenguaje de amor, y entrelaza maravillosamente todo lo que aprecio: comida, jardinería, entretenimiento, una vida reflexiva y encontrar alegría en lo cotidiano». La esposa del príncipe Harry ha terminado su mensaje diciendo que irá dando más detalles a medida que avancen los días y según se acerque la fecha de lanzamiento de este nuevo proyecto. La firma As Ever sustituye el proyecto inicial de American Riviera Orchard, que ha estado en el punto de mira en los últimos tiempos por algunos problemas a la hora de registrar el nombre de la marca.

El nuevo collar de Meghan Markle

Más allá del anuncio de Meghan Markle, una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido una joya que ha lucido la duquesa de Sussex en este vídeo. La esposa del príncipe Harry llevaba un nuevo colgante con forma de corazón y de color rojo, que ha acaparado todas las miradas, sobre todo, porque hace unos días se celebró San Valentín. Una jornada que la pareja tuvo que pasar por separado debido a los compromisos profesionales del hijo menor del rey Carlos III, que se encontraba en Canadá.

Aunque Meghan Markle no se ha pronunciado sobre este colgante, en las redes sociales y en varios medios sí que han dado detalles en torno a la pieza. El colgante pertenece a la firma The Gold Album y ha sido creado en colaboración con la embajadora del corazón del Children’s Hospital de Los Ángeles (CHLA), Kelly McKee Zajfen. El 15 % de las ventas de estos collares se destina directamente a apoyar la misión de CHLA y es una joya que también tiene Gwyneth Paltrow. Su precio es de 3200 dólares y se hace a medida, con las iniciales que se quiera.