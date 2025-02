Las imágenes de Harry y Meghan en los Juegos Invictus que desmienten últimos los rumores

Miradas de complicidad, gestos de apoyo y una conversación agradable. Así ha sido la última aparición de los duques de Sussex después de los últimos rumores que circulan sobre ellos. El matrimonio está en el centro de la polémica porque llevaban un tiempo sin participar juntos en un acto oficial. Lo último que se supo de ellos como pareja era que estaban colaborando con la ONG del chef José Andrés para ayudar a las víctimas de los incendios de California.

Desde que se desvincularon de la familia real británica en abril de 2020, Harry y Meghan se han enfrentado a especulaciones muy diversas, pero gran parte de las teorías apuntan a un supuesto distanciamiento. No es así. Las fotos a las que ha tenido acceso LOOK demuestran que entre ellos no hay ningún problema, al contrario. Están unidos por los mismos intereses y se han mostrado entusiasmados durante la inauguración de los Juegos Invictus, proyecto creado por el hijo de Carlos III en 2014 para dar visibilidad a los veteranos de guerra.

Meghan Markle y el príncipe Harry. (Foto: Gtres)

Los duques han hecho acto de presencia en la primera jornada de la competición, un evento que ha tenido lugar en Vancouver (Canadá). Esta edición ha empezado el 8 de febrero y se extenderá hasta el 16. Se realizarán pruebas en 25 países diferentes. El espectáculo está servido y Mengan Markle ha decidido aprovecharlo al máximo. Lo mejor es que no ha sido la única estrella que ha respaldado al príncipe Harry. En la inauguración también estaban presentes algunos artistas como Katy Perry, Nelly Furtado o Chris Martin.

Meghan Markle y el príncipe Harry. (Foto: Gtres)

Harry y Megan, más unidos que nunca

El príncipe Harry ya ha iniciado su batalla judicial contra los tabloides británicos. Defiende que algunos medios como The Sun o The Mirror han difundido noticias falsas sobre él y asegura que han usado técnicas presuntamente ilegales para conseguir ciertas informaciones. Esta guerra le está desgastando mucho, pero afortunadamente puede contar con el calor de su mujer.

Meghan Markle decidió apartarse de las redes sociales para evitar a sus detractores. La cuestión es que ahora tiene nuevos proyectos encima de la mesa y hace unas semanas decidió volver. Netflix le ha propuesto protagonizar una nueva serie llamada Con amor, Meghan. La idea era que viese la luz hace un tiempo, pero los incendios de EEUU paralizaron esta iniciativa.

Meghan Markle en los Juegos Invictus. (Foto: Instagram)

La duquesa ya está de vuelta, ha retomado su agenda y ha decidido acompañar al príncipe Harry durante la primera jornada de los Juegos Invictus. Allí se ha encontrado con una mujer que no ha contenido las lágrimas al abrazarla. Ha sido un momento único que Markle ha querido mostrar a su ejército de seguidores de Instagram.

Las imágenes más esperadas

Meghan Markle y el príncipe Harry. (Foto: Gtres)

En LOOK tenemos las fotos más esperadas. Una imagen vale más que 1.000 palabras y lo que ha sucedido en Vancouver demuestra que Harry y Meghan están mejor que nunca. Después de hacer las presentaciones oficiales se han sentado en las gradas para admirar a los jugadores y han celebrado juntos todos los logros.

Es algo especial para el príncipe y su mujer lo sabe. Antes de empezar la edición de 2025, el hijo de Lady Di resaltó que la competición: «brinda una plataforma para mostrar sus habilidades, inspirar al mundo y honrar los sacrificios de aquellos que hemos perdido. Es un recordatorio de que no nos definen nuestras lesiones, sino nuestra fuerza, nuestro compromiso y nuestra capacidad para superar la adversidad». Markle ha caído rendida ante estos ideales.