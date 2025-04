El bonito regalo que ha recibido Lourdes Montes para celebrar el nacimiento de su hijo Nicolás

Lourdes Montes dio a luz en el hospital Materno-Infantil Quirón Salud de Sevilla a Nicolás, su tercer hijo en común con el torero Francisco Rivera. Son una de las parejas más importantes de la crónica social, por eso esta noticia ha dado la vuelta al país. La diseñadora siempre ha sido discreta con su vida privada, pero es consciente de ocupa un papel fundamental y muestra algunos detalles de su día a día en las redes sociales, donde acumula miles de seguidores.

Lourdes Montes ha enseñado el bonito regalo que ha recibido par celebrar el nacimiento de Nicolás: tres ramos de flores. Está atravesando un momento perfecto y ha querido compartirlo con su ejército de fans, agrupación que todos los días se multiplica. Lo cierto es que Lourdes disfruta de una trayectoria impecable, tiene muy buena relación con la prensa y ha realizado grandes proyectos a lo largo de su carrera.

Los ramos de flores que ha recibido Lourdes Montes. (Foto: Instagram)

La mujer de Francisco Rivera está encantada con todo lo que está pasando en su familia. Hay que tener en cuenta que el diestro tiene otra hija con Eugenia Martínez de Irujo, Cayetana Rivera. Esta última mantiene una conexión muy especial con Lourdes y ha celebrado por todo lo alto la bienvenida de Nicolás. ¿Le habrá regalado uno de los tres ramos que la diseñadora guarda en el salón de su residencia?

Lourdes ya ha recibido el alta y se está recuperando. Todo salió bien, solo necesita descansar y saborear el dulce momento que está atravesando. También ha publicado en Instagram cómo ha sido el primer paseo junto a su bebé. Se ha hecho con un carro muy elegante de color oscuro, ha vestido a su pequeño con un trajecito muy correcto y ha salido a disfrutar del sol de Sevilla.

La bonita familia de Lourdes Montes

Lourdes Montes y Francisco Rivera sorprendieron a muchos cuando anunciaron en sus redes que estaban esperando un tercer hijo. No obstante, estaban tan felices que no dudaron en hacerlo público. La famosa diseñadora tiene muchos admiradores, pues es una de las mujeres más elegantes de nuestro país. Esa es la razón por la que el público enseguida se interesó por el tema.

El matrimonio ha formado una bonita familia. Lourdes, haciendo honor a la naturalidad que siempre le ha caracterizado, habló en la revista ¡Hola! Sobre este tema: «Son muy distintos, pero los dos son muy nobles. Carmen es más sensible y más tímida. Es una niña muy fácil, obediente y muy buena. Es muy inquieta, como su padre, eso sí, pero no hay que reñirla».

Nicolás, el hijo pequeño de Lourdes Montes. (Foto: Gtres)

Más adelante añadió: «Es una niña muy madura. Es muy fácil hablar con ella y que entienda las cosas. Currete es un tío muy seguro de sí mismo, optimista, fuerte… Es el que más me cuida y más pendiente está de mí. Nunca me he sentido más querida, es una cosa impresionante. Es igual que su padre, en todos los gustos y aficiones. Incluso en la comida».

Por otro lado tenemos a Francisco Rivera, quien siempre que ha tenido la oportunidad ha dejado claro lo enamorado que está de su mujer. Teniendo esto en cuenta, no sería extraño pensar que uno de los ramos de flores que hay en su casa lleve su nombre. «La mayor suerte que he tenido ha sido Lourdes. Me tocó el Euromillón como se dice», dijo en el programa ¡De Viernes!. «Lo mejor que me ha pasado en mi vida, aparte de mis hijos».