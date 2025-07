El próximo 12 de septiembre será uno de los días más importantes en la vida de Makoke. La colaboradora televisiva pasará por tercera vez por el altar -en 1993 se casó con Javier Tudela, el padre de su primogénito, y en 2016 con Kiko Matamoros, el progenitor de su hija Anita- con Gonzalo Fernández tras dos años de relación. Muy segura del paso que va a dar, lo cierto es que la ex concursante de Supervivientes ha decidido no repetir patrones con respecto a sus anteriores bodas. Lo último que se sabe es que la tertuliana de Fiesta no invitará a sus compañeros de Mediaset y tampoco irán demasiados rostros conocidos. Un gesto que no ha sentado del todo bien a los trabajadores de la cadena de Fuencarral con los que comparte espacio.

Aunque prefiere reservarse sorpresas y detalles de su gran día, a escasos meses de su ‘sí, quiero’ ya han trascendido algunos detalles, como sus vestidos de novia, el lugar en el que reunirá a sus invitados y la persona que le llevará hasta el altar.

Los detalles de la boda de Makoke

A comienzos de este 2025, Makoke sorprendió al anunciar su tercera boda. En apenas meses, la ex de Kiko Matamoros volverá a vestirse de blanco para cambiar su estado civil de divorciada a casada. Lo hará en un lugar muy especial para ella y para su pareja: la Hacienda Na Xamena, uno de los escenarios más idílicos de las islas Pitiusas donde, además, se conocieron por primera vez hace ya dos años. Se trata de un sitio privilegiado, que abrió en 1971, con unas espectaculares vistas al Mediterráneo de estilo bohemio y con varios escenarios rodeados de naturaleza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hacienda Na Xamena, Ibiza (@haciendanaxamena)

Debido al lugar en el que se casan, Makoke y Gonzalo han sido muy estrictos en cuanto al dress code del evento, que será al aire libre. Precisamente, en la invitación, han pedido a sus allegados que vistan de forma relajada y con looks bohemio chic «sin gente vestida de pingüino ni corbatas».

Además del vestuario de los asistentes, también ha trascendido el secreto mejor guardado para cualquier novia: el look nupcial. En esta ocasión, la colaboradora televisiva llevará tres vestidos. El primero, tal y como manda la tradición, uno blanco firmado por Juanjo Oliva. El segundo, también blanco, de Juan Vidal. Sin embargo, para la fiesta se espera que Makoke se cambie para disfrutar de las últimas horas de su gran día. Por ello, para el tercer traje -que será muy arriesgado y no será del mismo color que los anteriores- ha confiado en un diseñador español. En cuanto a los complementos, la tertuliana ha recibido un regalo muy especial de uno de sus mejores amigos. Pelayo, con el que coincidió en los Cayos Cochinos, se ha encargado del calzado de la ex de Matamoros.

Makoke junto a Javier Tudela, su hijo. (FOTO: GTRES)

Otra de las grandes incógnitas -que ya está resuelta- es la persona que le acompañará hasta el altar. Al igual que en su boda con Kiko, será Javier Tudela -su único hijo varón-, el que le acompañe en su paseo más importante hasta la fecha.