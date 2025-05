Quién es Javier, el primer marido de Makoke: empresario, rico y enemigo de Kiko Matamoros

Hace más de 30 años Makoke pasó por el altar por primera vez. Lo hizo para casarse con Javier Tudela, un empresario que siempre ha intentado estar al margen de la crónica social, pero muchos saben quién es debido a su enemistad con Kiko Matamoros. El colaborador ha lanzado serias acusaciones en su contra, incluso llegó a despertar la ira de su rival, quien aseguró que le iba a llevar a los tribunales.

Makoke y Javier Tudela se casaron el 13 de junio de 1993, después de que la modelo iniciase su carrera en la pequeña pantalla. La ceremonia tuvo lugar en la Ermita del Buen Santo de Aravaca (Madrid). A pesar de que ya tenía a sus espaldas varios proyectos importantes, su nombre no terminaba de encajar en la industria del entretenimiento, por eso fue señalada por su familia política. Sus suegros no la miraban con buenos ojos, pues pensaban que estaba motivada por unos intereses que no tenían nada que ver con el amor.

Makoke en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

Ahora que la tertuliana está concursando en Supervivientes es un buen momento para echar la vista atrás y analizar su pasado. Cuando acabe el concurso planea casarse por tercera vez, pero ¿en qué punto está su situación con su primer marido?

Un matrimonio complicado

Una conocida revista se puso en contacto con el entorno de Javier Tudela. Varias fuentes aseguraron que la ex mujer de Kiko Matamoros tuvo que esforzarse mucho para ganarse un voto de confianza. «A Makoke le gustaba el dinero y Javier y su familia tenían mucho patrimonio. Ella nunca encajó en aquella familia. Veían sus intenciones de lejos», comentaron al respecto.

Tampoco ayudó que Makoke se casase a los pocos meses de empezar su noviazgo con Javier, pero ¿por qué lo hizo? Lecturas defiende que se dieron el famoso sí, quiero porque la andaluza estaba embarazada de su primogénito, quien nació en la Navidad del año 93, poco después de la boda.

El yate de la discordia

Anita Matamoros en el estreno de ‘Dulceida al desnudo 2+1’. (Foto: Gtres)

Makoke y Javier Tudela disfrutaron de una historia de amor que se extendió hasta 1998. Aparentemente eran una pareja perfecta: tenían dinero, una buena posición social y muchos contactos. El problema es que la realidad es muy distinta a las apariencias y ambos pensaron que lo mejor era separarse Estuvieron distantes durante un tiempo, sobre todo cuando Makoke se enamoró de Kiko Matamoros. Sin embargo, todo cambió de un momento a otro.

Makoke y Javier Tudela enterraron el hacha de guerra. Esta reconciliación coincidió con la ruptura de la modelo con Kiko Matamoros, quien nunca ha llegado a entender la situación. Matamoros se quedó sin palabras cuando descubrió que su hija Anita, fruto de su relación con Makoke, estaba en el yate de Tudela. No comprendía que la influencer confraternizase con su peor enemigo.

Una mansión familiar

Javier Tudela en Madrid. (Foto: Gtres)

El yate de Javier Tudela no es el único lujo que posee el empresario. Hace dos años, en 2023, Makoke dio una entrevista en la mansión de su ex. Lo hizo para anunciar que iba a ser abuela, pero lo que realmente sorprendió fue que la sesión de fotos se realizase en casa del empresario.

Makoke vive en La Finca, una de las mejores urbanizaciones de Madrid, aunque se decantó por otro escenario y este detalle situó a Kiko Matamoros en el punto de mira. ¿Cómo le sentó al colaborador que su ex mujer firmase la paz con Javier Tudela? Mal. La cuestión es que, según ha contado él mismo, hace mucho tiempo que no tiene en cuenta las decisiones de Makoke.