Makoke ha recordado su romance pasajero con Julio Iglesias cuando a penas tenía 20 años. La colaboradora televisiva, que actualmente se encuentra concursando en Supervivientes, ha destapado una de sus atípicas citas en Miami con el ex marido de Isabel Preysler. Desde que comenzara el reality, la madre de Anita Matamoros ha reiterado en varias ocasiones lo enamorada que está de su actual pareja, Gonzalo, con el que pasará por el altar el próximo mes de septiembre. Sin embargo, hasta que ha llegado el que considera el hombre de su vida, la ex modelo tuvo un amplio currículum amoroso.

Makoke recuerda su romance con Julio Iglesias

El pasado 3 de abril, en una conexión en directo Madrid – Honduras, Jorge Javier Vázquez entabló una reveladora conversación con Makoke, que fue atendida por el equipo médico de los Cayos Cochinos tras una caída. Para quitarle hierro al asunto y fiel a su sentido del humor, el presentador le preguntó cuándo fue la primera vez que montó en un helicóptero, el medio de transporte en el que se mueve el equipo de Supervivientes y sus concursantes. «Fue con Julio Iglesias, la primera vez que me enseñó Miami, pero vamos eso no viene al caso», ha respondido Makoke. «Cuando ibas en el helicóptero con Julio Iglesias, ¿te cantaba canciones suyas?», ha querido saber el comunicador. «Miami es muy bonito en helicóptero, pero no, me explicaba lo que era Miami, se ponía a cantar cuando íbamos en el coche», ha sentenciado la ex mujer de Kiko Matamoros entre risas.

Makoke y Kiko Matamoros anuncian su separación / Gtres

No es la primera vez que en un reality Makoke se pronuncia sobre el intérprete de Spanish Girl. En ¡Vaya vacaciones!, el programa en el que concursó junto a Javier Tudela, su hijo, la socialité también habló sobre su idilio con Julio Iglesias: «Tenía yo 19 años. Estuve un año en Miami viviendo, fue un romance. Era una cría».

Makoke y su novio Gonzalo. (Foto: Telecinco)

Y no solo contó su año en la otra punta del mundo con el cantante. Sabido es que Makoke, en el pasado, tuvo un affaire con Brad Pitt, del que también habló en el concurso en el que participó con su primogénito: «Fue un fin de semana. Él estaba presentando la película Siete años en el Tíbet en Madrid. Me dijo que me fuera con él a pasar el fin de semana a una finca de Valladolid y ahí estuvimos todo el fin de semana. Luego me dijo que le acompañara a Francia a presentar la película, pero no. Me di cuenta que no quería dormir más con él ni estar con él».

Makoke puede presumir de haber sido una gran afortunada en el amor. Desde que se diera a conocer, la audiencia ha conocido esa parte más privada de la colaboradora que ahora ha encontrado el amor en Gonzalo, un empresario con el que se casará el próximo mes de septiembre en una multitudinaria ceremonia a la que asistirán 150 personas, entre los que se encuentran Anita y Javi, los hijos de la tertuliana.