Kiko Matamoros, ingresado en un hospital de Madrid: todos los detalles

Kiko Matamoros ha tenido que ser intervenido. El colaborador de televisión se encuentra hospitalizado en un centro clínico de Madrid, tal y como ha anunciado su mujer, Marta López Álamo. A través de las redes sociales, la modelo ha revelado algunos detalles sobre este revés de salud del televisivo.

Kiko Matamoros, operado

Álamo, que no se ha separado ni un solo segundo de Kiko Matamoros, ha explicado que se trataba de una operación programada y que la recuperación está siguiendo su curso. «Pues un par de días aquí. Kiko está bien y todo ha salido bien. A la espera de la recuperación, que seguro que sale súper bien», ha dicho en un primer momento.

Después ha añadido más información. «Voy a casa que como no sabía cuándo iba a salir de quirófano llevo todo el día hasta ahora con dos cafés. No quería no estar en la habitación cuando subiese. Creo que va a caer una pizza», ha proseguido.

Tras estas palabras, Marta López ha mostrado cómo han sido las horas previas a la operación. «En el preoperatorio ha estado bien acompañado», ha confesado en un storie en el que aparece Kiko Matamoros junto a una enfermera. Y, hace escasos minutos, la maniquí ha dado la última hora sobre el estado de salud de Matamoros. «Primera noche superada. Luego os cuento más, pero Kiko está bien. Era una operación programada», ha indicado desde el hospital en el que se encuentran a la espera de que el colaborador reciba el alta.

Primeras palabras de Kiko Matamoros

Después de conocerse que Kiko Matamoros ha tenido que pasar por la mesa de operaciones, se ha pronunciado a través de su perfil de Instagram. «¡Buenos días, corazones! Estoy igual que mi Madrid. El miércoles remontamos los dos», ha indicado, en clave de humor, haciendo referencia al partido del equipo del que es acérrimo, ya que perdió el encuentro de Champions League contra el Arsenal.

Los comentarios no han tardado en llegar. «La madre que te parió», ha escrito su compañera Belén Esteban. «Mucho ánimo», ha indicado por su parte Marta Riesco. A este divertido mensaje le ha acompañado una fotografía del propio Kiko tumbado en la cama del hospital tapándose ligeramente la cara con la sábana.