La ‘guerra’ mediática entre Kiko Matamoros y Makoke parece no tener fin. A pesar de haber compartido casi veinte años de sus vidas, haber pasado por el altar e incluso haber formado una familia con Anita, su única hija en común, la situación actual entre ambos parece estar más tensa que nunca. El colaborador de Ni que fuéramos Shhh ha explotado contra la tertuliana televisiva después de que esta hablara en Supervivientes sobre su pasado.

En esta ocasión, el padre de Laura Matamoros ha estallado contra el programa en el que está participando su ex mujer, debido a que en uno de los faldones de los vídeos que han emitido sobre Makoke, se refieren a él como el «ex de» (debido a que el colaborador forma parte de los personajes vetados de Mediaset): «Es patético. ¿No os da vergüenza hacer el ridículo de esa forma? No vuelvas a poner el faldón cambiando mi nombre por ‘el ex de Makoke’, porque además ella tiene desde que se separó de mí cinco o seis ex».

Kiko Matamoros y Makoke junto a su hija Anita. (FOTO: GTRES)

Este comentario por parte del empresario ha llegado cuando el espacio que presenta Jorge Javier Vázquez ha sacado unas imágenes de una conversación entre Terelu Campos y Makoke, enfrentadas desde hace años por una discusión entre sus hijas, Alejandra Rubio y Anita Matamoros. «No te vengas arriba. Me da exactamente igual. He sido una persona que siempre ha dado la cara por ti y yo cuando yo te he necesitado no te he encontrado. Tú no estuviste a la altura», le reprochó la madre de Javier Tudela a la hija de María Teresa Campos.

Kiko Matamoros sentencia a Makoke

Si por algo se caracteriza Kiko Matamoros es por no guardar silencio a la hora de pronunciarse según qué temas y más si tienen que ver con su vida personal. Es por ello que, tras ver los vídeos de la madre de su hija pequeña, no ha podido evitar compararla con Marta López Álamo, su mujer, que tiene una buena relación con Terelu Campos: «Makoke lo que no soporta es que Marta llegó a la vida de Terelu muchos años después que ella y, sin embargo, le dio un espacio, un cariño y una atención que ella no se lo ha dado ni de lejos».

Kiko Matamoros junto a su hija Anita en el día de su boda con Makoke. (FOTO: GTRES)

Tras la mediática separación de Kiko y Makoke, el foco también se puso en su hija Anita, que se dedica de lleno a sus redes sociales y que ha optado por no ser un personaje televisivo. La relación entre padre e hija ha estado marcada por altibajos durante todos estos años. Sin embargo, un punto de inflexión fue cuando, según Matamoros, su ex mujer malmetió a su hija con respecto a su nueva pareja. «Le tiene una envidia que se muere a mi mujer y se ha inventado que copiaba a mi hija, cuando era todo mentira. Que nos deje en paz», ha sentenciado.