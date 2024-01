La nueva y sorprendente vida de Yurena y de los famosos amigos que tuvo en los 90

Para hablar de la trayectoria profesional de Yurena debemos remontarnos al año 2000, cuando decidió aparcar su carrera como profesora de inglés y empezar una nueva andadura en el mundo del espectáculo. Después de 24 años sigue trabajando como artista, incluso ha sido capaz de triunfar en China con una gira que pretendía dar la vuelta al mundo, pero ¿por qué ahora está en boca de todos? Los Javis, los famosos directores que crearon Paquita Salas, harán una serie basada en su vida.

Yurena, en una imagen de archivo / GTRES

Tamara saltó a la fama tras asegurar que tenía un romance con el vidente Paco Porras, uno de los rostros más cotizados durante la década de los 90. Por eso es un buen momento para recordar qué pasó con él. Lo último que se sabe es que ha tenido problemas económicos, pues la televisión le dio la espalda y no supo reconducir su camino. Un camino en el que ya no se encuentra Yurena. Sin embargo, ahora el público se ha acordado de él gracias al proyecto que están preparando Los Javis.

La intérprete de No cambié se hizo muy conocida. Era muy habitual verla con famosos de la talla de Leonardo Dantés, Tony Genil, Loly Álvarez o Montse Páez. La diferencia es que su trayectoria fue mucho más larga, de hecho consiguió trabajar en Supervivientes, uno de lo realities más famosos de Telecinco. El mismo donde participó Tony Genil en 2011, durante la misma edición que ganó Rosa Benito.

¿Qué ha sido de Paco Porras?

Paco Porras está directamente relacionado con la fama de Yurena, también conocida como Ámbar y como Tamara. Sin embargo, el verdadero nombre de la artista es María del Mar Cuena Seisdedos. De un momento a otro se convirtió en una estrella, tanto que se hizo amiga de Alaska, la protagonista de la Movida Madrileña. El paso del tiempo le separó de Paco. Dejaron de ser rivales, pero la cantante no se sentía cómoda hablando de él.

Paco Porras posando en un evento / GTRES

Una cosa llevó a la otra y el vidente terminó cayendo en el olvido. “Me he quedado solo y paralítico”, comentó durante la última entrevista que dio en Sálvame. Fue una intervención muy polémica porque aseguró que acababa de vivir un hecho traumático.

Paco no tuvo la suerte de Tamara, así que se vio obligado, según sus palabras, a hacer algo que no quería. “Fui a un chalet de Altea pensado que iba a hacer sesiones esotéricas y cuando llegue allí me prostituyeron. Me quedé sin un céntimo con esta crisis que estamos pasando y tuve que dejar que me prostituyeran y humillaran”, comentó en un tono muy serio.

Tony Genil y Loly Álvarez, dos estrellas olvidadas

Yurena no es la única que ha tenido la suerte de inspirar a Los Javis. Sus amigos Tony y Loly también tendrán su cuota de protagonismo. Lo último que se sabe sobre Loly es que tuvo un problema de salud que casi le cuesta la vida, pero por suerte los médicos encontraron una solución.

Tony Genil y Loli Álvarez en un evento familiar / GTRES

“Fui a urgencias y allí me hicieron un electrocardiograma. Se dieron cuenta de que tenía el corazón mal, que estaba funcionando al 20 % y que podía pararse en cualquier momento. Lo que llaman muerte súbita”, declaró hace unos meses, en concreto en noviembre de 2023.

Por su parte Tony también ha seguido dando entrevistas. “Hay que diferenciar el artista de la persona, aunque sea el reflejo. Yo cuando estoy en un escenario estoy en mi salsa y, sin embargo, en la vida cotidiana soy una persona tímida”, contestó cuando le preguntaron por su nuevo presente.