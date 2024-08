Lo idílico en redes sociales a veces no lo es tanto. Y si no, que se lo digan a Álvaro Morata y Alice Campello. Pese a que parecían la pareja idónea, este lunes se confirmaban los peores presagios. El capitán de la Selección Española comunicaba, a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de veinte millones de seguidores, su ruptura con su mujer después de ocho años juntos y cuatro hijos en común. «No ha habido faltas de respecto, solo muchas incomprensiones», aclaraba el delantero español, quien considera que su relación con Alice ha sido «maravillosa y de respeto recíproco». «Tras un tiempo de reflexión, Alice y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Una relación maravillosa y de respeto recíproco donde nos hemos querido y ayudado el uno al otro muchísimo», expresaba.

Con su escrito, Álvaro Morata no quiso ahondar en los detalles que habrían llevado a la pareja a tomar caminos por separado -tampoco lo ha hecho Alice-, lo que no ha eximido a los internautas y medios de comunicación, no obstante, de especular sobre los posibles motivos de la ruptura. Para mucho, habrían sido unas fotografías «muy delicadas» de uno de los miembros de la ya ex pareja la causa de la separación de Morata y Alice Campello, mientras que para otros se trataría, únicamente, de una incompatibilidad de caracteres.

Álvaro Morata y Alice Campello, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Sea como fuere y a la espera de conocer nuevos detalles acerca de esta separación, lo que sí sabemos es que el núcleo duro de Álvaro Morata estaría especialmente preocupada por el estado del que fuera jugador del Real Madrid Club de Fútbol. «La familia de Álvaro está muy preocupada por cómo va a ser el futuro acuerdo, los rumores de que hay otras chicas», así como por el futuro profesional del madrileño. «Hay muchas contradicciones y cosas extrañas», aseguró este martes Alonso Caparrós en Espejo Público, en Antena 3. Pero ¿Y quién son?

En estos difíciles momentos para el futbolista, éste se estaría apoyando en sus padres, Alfonso Morata y Susana Martín, y de su hermana Marta Abril, que se dedica a la creación de contenido en redes sociales; más allá de en sus hijos en común con Alice -Leonardo, Alessandro, Edoardo y Bella-. Aunque Álvaro Morata siempre se ha mostrado muy celoso de su intimidad, sus padres no han dudado en sacar la cara públicamente por su hijo cada vez que ha sido necesario. Hace escasas semanas, sin ir más lejos, el padre del capitán de la Selección Española de Fútbol ofreció unas emotivas declaraciones al programa Y Ahora Sonsoles después de que Álvaro se convirtiera en noticia por su bajo rendimiento deportivo en el principal torneo de fútbol de asociación organizado por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol. «Uno no es bueno si no juega en equipo. Se le ha atacado de forma injusta, sobre todo en las redes sociales. Hay que respetar a las personas, buenos, malos o estés en contra», dijo.

Álvaro Morata, en la celebración de la Eurocopa 2024. (Foto: Gtres)

En una misma línea se mantuvo su madre. Durante la celebración de la Selección en Cibeles, la mujer expresó: «Lo he vivido como cualquier madre cuando hablan mal e injustamente de su hijo. Respeto que mi hijo no guste como jugador, pero como persona, sin conocerle, no lo admito. No conozco a nadie que hable mal de Álvaro. Me duele muchísimo. Es muy injusto». Y es que fueron tantas las críticas a Morata que él mismo se vio obligado también a pronunciarse al respecto ante los medios de comunicación. A 48 horas de enfrentarse a Francia por un puesto en la final de la Eurocopa, Álvaro Morata concedió una entrevista a El Mundo en la que habló precisamente de lo ocurrido, emtre otros asuntos.

En la actualidad, la carrera futbolística de Álvaro Morata pasa por un momento de cambio. El deportista puso punto y final a su etapa en el Atlético de Madrid a final de temporada, y ya es jugador del AC Milan hasta el 30 de junio de 2028. El delantero madrileño y capitán de la selección española vestirá el número 7 en el club italiano, que ha abonado 13 millones de euros al conjunto colchonero por la rescisión del contrato del jugador. Curiosamente, la vuelta de Álvaro Morata a Italia -jugó en la Juventus después de su paso por el Real Madrid-, llega con su ruptura con Alice Campello tras varios años, ambos, deseosos de esto mismo. Italia, cabe destacar en este sentido, es el país natal de la modelo e influencer.

La salud mental de Álvaro Morata preocupa especialmente

Con tal situación personal sobre la mesa, son muchos quienes han puesto a su vez en el foco la salud mental de Álvaro Morata y, en especial, el momento en que el jugador de fútbol confesó padecer ansiedad, además de una neuralgia del trigémino le causaba un dolor tan agudo que le incapacitaba para jugar al fútbol. Esta es una afección que causa dolor intenso similar a una descarga eléctrica en un costado de la cara. Afecta al nervio trigémino, que transporta señales de la cara al cerebro.