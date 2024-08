De su mensaje en redes a la reacción de su familia: las controversias de la ruptura de Alice y Morata

Álvaro Morata y Alice Campello anunciaron el pasado lunes, 12 de agosto, el fin de su matrimonio, después de casi ocho años juntos y cuatro hijos en común. La noticia ha dejado boquiabiertos a propios y extraños, ya que, hace tan solo unas semanas, la pareja compartió unas románticas imágenes en las redes sociales donde disfrutaban de unas vacaciones de ensueño en altamar, un gesto que no presagiaba en absoluto su ruptura. Sin embargo, así ha sido y, como no podía ser de otra manera, las conjeturas sobre las razones que estarían detrás de esta decisión no han cesado.

Sin ir más lejos, Leticia Requejo, desde el plató del programa TardeAR, respondió a algunas de las preguntas más repetidas acerca de esta inesperada separación. Y es que según pudo saber la periodista, Álvaro Morata confirmó la ruptura en las redes sin consultarlo previamente con la italiana. «La forma en la que la ex pareja ha comunicado la noticia no era la planificada ni la acordada entre ellos», comenzaba a decir.

«Yo os puedo confirmar que Álvaro ha subido esa story confirmando la separación definitiva sin consultárselo a Alice. Yo sé que esto ha supuesto en ella un malestar y se ha visto en la obligación de tener que responder de la misma manera, confirmando esa noticia», añadía. En cuanto al momento exacto en el que se produce la ruptura, Requejo ha asegurado que, según sus fuentes, hace dos semanas atravesaron una crisis que intentaron superar con sus últimas vacaciones pero que, finalmente, no pudo ser: «Me dicen que lo han luchado y que lo han peleado, pero lo más coherente era, después de estas vacaciones, poner punto y final», señalaba.

La reacción de la familia

Siguiendo la información de la periodista del espacio televisivo de Mediaset, la familia del futbolista continúa teniendo un contacto permanente con ella. Sin embargo, de acuerdo con lo comentado por Alonso Caparrós desde Espejo Público, el clan Morata estaría muy preocupado tras conocerse la separación, aunque corrobora las palabras de su compañera de la competencia: «La familia de Álvaro esta muy preocupada. De hecho, no pierden el contacto con ella porque tienen cierto temor a lo que está por venir. Como va a ser ese acuerdo, qué hay realmente detrás de los rumores que señalan que Álvaro estaba hablando con otras chicas…», aseguraba.

«Hay tantas contradicciones y cosas extrañas… para empezar la entrevista que dio Alice a Vicky Martín Berrocal en abril, donde confesó que para ella era inimaginable terminar con su marido», resaltaba el colaborador.

Por ahora, las únicas explicaciones que han trascendido son las ofrecidas por los protagonistas de la noticia, quienes coinciden en que el motivo de su ruptura han sido las «incomprensiones continuas» que finalmente han terminado con el matrimonio. Pero ahora la pregunta es, ¿qué habría desencadenado el precipitado anuncio de su ruptura, realizado por separado y a través de sus historias de Instagram?