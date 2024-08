Nada hacía presagiar el final de la historia de amor entre Álvaro Morata y Alice Campello. Sin embargo, hace tan solo unas semanas salía a la luz que la ya ex pareja ponía punto final a su matrimonio. Desde entonces han sido varias las informaciones que han circulado en torno al fin de su relación.

Ahora, relacionan a la influencer con una nueva ilusión y ante esto, Alice Campello ha estallado a través de un comunicado publicado en un storie de su perfil de Instagram.

Alice Campello y Álvaro Morata en la boda de Paddy Noarbe y Marcos Llorente. (Foto:Gtres)

Alice Campello estalla en la Red

El periodista italiano Fabrizio Corona ha indicado en el medio Dillinger News que la inesperada ruptura del que era considerado como uno de los matrimonios más estables de la crónica social de nuestro país podría haberse debido a una presunta infidelidad por parte de ella con uno de los rostros más conocidos de su país.



Según el citado comunicador, Campello había sido infiel con Andrea Iannone . «Noticia sensacional: Andrea Iannone parece ser la causa de la separación entre Alice Campello y el futbolista del AC Milan Álvaro Morata», escribe Dillinger en las redes sociales.

Alice Campello publica un ‘storie’. (Foto: Redes sociales)

Esta información ha provocado que Alice se vuelva a pronunciar, tajante. «Última vez que respondo a todas las cosas que se están inventando», ha comenzado diciendo. «Hay muchas cosas bonitas que hacer en verano en lugar de pensar en los motivos de la separación de dos personas que ni siquiera conoces. Vamos…», ha añadido.

Alice Campello en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Foto: Gtres)

«No lo he visto en mi vida. Me gustaría ver esa foto. Al principio quería controlar la situación porque sufría con todas estas mentiras. Pero después entendí que cada uno siempre pensará y se hará las fantasías que quiera. No puedo controlarlo. Yo sé quién soy y quién es Álvaro. Él sabe que nunca le he faltado al respeto y pondría la mano en el fuego porque él tampoco me ha faltado el respeto a mí», ha respondido a la publicación italiana.

«De hecho, no existen vídeos, mensajes ni nada porque nunca ha habido nada. Aún así, todo el mundo está buscando cosas que no existen. Los motivos son nuestros y quedarán para nosotros. Las vacaciones, las fotos y el amor es verdadero. Pero no quita que siendo muy jóvenes y haber vivido tantas cosas en tan poco tiempo (matrimonio, embarazos, cuatros hijos, 11 mudanzas entre una casa y otra, mis depresiones después de cada parto, sus depresiones por algunos momentos en el fútbol y tanto momentos de la vida) pueden dar lugar a ciertos enfrentamientos que a lo largo no son positivos. Podría poner una foto ahora diciendo que lo adoro porque es la verdad, pero eso no quita que haya otra parte, que obviamente no se ve y que nos hizo llegar a eso. No hay nada más», ha añadido.