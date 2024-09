Álvaro Morata y Alice Campello, pillados juntos en Madrid

Fue hace escasas tres semanas cuando, tras unos días de intensas especulaciones, Álvaro Morata y Alice Campello confirmaron su separación después de siete años juntos y cuatro hijos en común. Aunque la pareja no quiso ahondar en los motivos que habían propiciado su ruptura, lo cierto es que sus nombres no han dejado de copar, desde entonces, titulares en la crónica social de nuestro país; ya sea por los planes por separado de cada cual o por la posibilidad de que ambos den una nueva oportunidad a su amor.

Esto último, lejos de confirmarse, ha tomado relevancia después de que este martes, 3 de septiembre, el programa TardeAR de Telecinco se haya hecho eco de unas imágenes que verán la luz en las próximas horas, en las que Álvaro Morata y Alice Campello pasean juntos por las calles de Madrid. Ambos, según ha trascendido, se muestran en una actitud de lo más cómplice y relajada, en las inmediaciones de la casa que ambos compartían en Madrid, así como en los alrededores del colegio de sus hijos más mayores, junto a los pequeños.

«Es una imagen que estábamos esperando. Porque esto (la ruptura) ocurrió hace un mes y desde entonces no les habíamos vuelto a ver juntos», ha explicado Vicente Sánchez, director de la revista Diez Minutos -publicación que llevará a su portada dichas instantáneas este miércoles-, y colaborador habitual del programa antes citado. «Él ha venido a España, aparecieron con los niños mayores llevándolos al colegio juntos, los dos en el mismo coche. Dejaron a los niños, estuvieron en el coche hablando, había buen rollo. No sé si van a volver o no van a volver, pero la situación entre ellos debe ser buena. En las imágenes se ve complicidad, pero no se ve ningún beso», ha añadido.

Álvaro Morata, cabe destacar en este sentido, ya está viviendo en Milán a razón de su fichaje por el AC Milan hasta 2028. Sin embargo, arrastra problemas musculares que le alejan del terreno de juego hasta después del parón de selecciones de septiembre, según ha informado SkySport. Y de ahí que haya viajado a nuestro país.

El acuerdo de divorcio de Álvaro Morata y Alice Campello

Mientras las imágenes anteriores dejan en el aire una posible reconciliación sentimental entre Álvaro Morata y Alice Campello, el goteo de información acerca de un posible acuerdo de divorcio de la ex pareja sigue su curso. La modelo y empresaria italiana y el futbolista están casados en bienes gananciales, según contó Alexia Rivas en Vamos a ver. «Él le da a Alice lo que le corresponde y lo que quiera. No quiere luchar ni un céntimo de todo eso que ha ganado, se lo quiere dar a Alice, le da la mitad. Le da todo lo que pide Alice», aseguró la periodista.

