El gesto entre Alice Campello y Álvaro Morata que hace pensar en una guerra fría

Fue el pasado mes de agosto cuando Alice Campello y Álvaro Morata comunicaron que habían decidido terminar con su matrimonio. La noticia pilló por sorpresa a propios y extraños, ya que se habían consolidado como una de las parejas más estables de la crónica social del país. Sin embargo, sin ahondar en exceso sobre el motivo principal de su ruptura, ambos aseguraron que no había terceras personas de por medio y que simplemente habían existido «incomprensiones continuas» entre ellos. Desde entonces, sus pasos han estado más seguidos que nunca. Hace apenas una semana conocíamos que la influencer se había mudado a Milán con el fin de que los cuatro pequeños estén cerca de su padre, el cual vive actualmente en la ciudad italiana. Sin duda una decisión que, junto a sus últimas declaraciones, dejaba entrever que entre ellos existía una buena relación. Pero un inesperado y reciente movimiento en redes apunta a que ‘no es oro todo lo reluce’.

El pasado 10 de octubre, la modelo y el deportista se dejaron de seguir en Instagram. El gesto no pasó desapercibido y sus followers y periodistas como Javier de Hoyos se hicieron eco de la noticia. Pero esto no es todo. Y es que tras generarse un gran revuelo, el ex matrimonio ha decidido volver a seguirse en la red social mencionada.

Alice Campello y Álvaro Morata, en un evento. (Foto: Gtres)

La última entrevista de Álvaro Morata

Por ahora ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, por lo que sigue siendo un auténtico misterio la razón por la que se arrepintieron de su ruptura en el universo 2.0. No obstante, fue llamativo que, el mismo día que dejaron de seguirse, salió a la luz una entrevista que Morata concedió a Herrera en Cope, donde se sinceró como nunca antes lo había hecho sobre su depresión y los problemas psicológicos a los que se ha enfrentado en los últimos meses. Unas declaraciones que, tal vez, pudieron hacer saltar por los aires su ‘buen rollo’ con Campello.

«Cuando tú tienes momentos duros de verdad, depresión, ataques de pánico… Eso da igual el trabajo que hagas, la situación que tengas en la vida… Tienes una persona dentro que tienes que luchar contra ella todos los días y todas las noches […] Para mí era lo mejor irme de España porque llegó un momento en el que no lo podía soportar», reconocía en el programa radiofónico mencionado.

Sobre su ruptura con Alice Campello, Morata también quiso pronunciarse: «La gente no entiende que hay cosas que terminan sin ningún motivo, sin terceras personas. Alice es una persona que me ha ayudado muchísimo, que la quiero mucho, que la respeto mucho, pero que tenemos opiniones diferentes, y ya está», expresaba.