El clan Campos, duramente criticado en el regreso del nuevo ‘Sálvame’

Ha llegado el día. Después de casi un año de la cancelación de la emisión de Sálvame, algunos de los colaboradores más míticos del espacio televisivo han regresado de manera conjunta para ponerse de nuevo frente a las cámaras con el arranque del programa Ni que fuéramos Shhh. Se trata de un formato donde se hablará de los temas más actuales de la crónica social de nuestro país, al mismo tiempo que contarán con la carismática personalidad de cada uno de los personajes más recordados del elenco.

Así, este miércoles, 15 de mayo, a través del Canal Quickie, Belén Esteban, Víctor Sandoval, Lydia Lozano, María Patiño y Kiko Matamoros han dado el pistoletazo de salida a este nuevo reto profesional. Durante los primeros minutos del primer programa, además de agradecer esta segunda oportunidad, los emblemáticos rostros televisivos también se han mostrado visiblemente decepcionados con el clan Campos, al que han lanzado una dura crítica conjunta.

Belén Esteban, Kiko Matamoros, María Patiño, Lydia Lozano y Víctor Sandoval en el programa ‘Ni que fuéramos Shhh’. (Foto: YouTube)

Lydia Lozano ha confesado estar dolida con las hijas de María Teresa Campos, ya que esperaba recibir algún tipo de mensaje por su parte deseándoles suerte en el nuevo programa (como han hecho incluso compañeros de otras cadenas): «Yo con Terelu no he sido muy amiga, pero con Carmen, sí. Me imagino que cuando sale de Supervivientes el móvil lo tenía petado», decía la periodista intentando justificar la actitud de Borrego. En ese momento, Belén Esteban intervenía para posicionarse en contra de sus palabras utilizando el tono bromista que tanto le caracteriza: «Ni que fuera Justin Bieber con el embarazo de la Haily».

Lydia Lozano en el programa ‘Ni que fuéramos Shhh’. (Foto: YouTube)

La apodada como ‘la princesa del pueblo’ se unía a la decepción que expresaba Lozano con sus ex compañeras: «Yo las quiero, pero no entiendo las cosas. Terelu me ha sorprendido porque siempre que he tenido algo me ha llamado o me ha enviado un mensaje. Ahora no entiendo que no me haya llamado como otros compañeras», manifestaba.

María Patiño también ha echado de menos algún mensaje por parte de sus ex compañeras pero, lejos de centrarse en este aspecto personal, la presentadora del nuevo formato de Quickie también ha atacado la actitud de Carmen Borrego en los platós de televisión: «Ha pasado de matarse por defender a Kiko Matamoros, a matarse por defender a Makoke», decía.

Kiko Matamoros en el programa ‘Ni que fuéramos Shhh’. (Foto: YouTube)

A las críticas, como no podía ser de otra manera, también se ha sumado Kiko Matamoros, quien ha dedicado unas duras palabras a todo el clan mencionado, pero en especial, a Alejandra Rubio: «El universo Campos me ha sorprendido mucho de manera negativa», comenzaba a decir. Proseguía asegurando que le habían llegado conversaciones de la joven que no han sido de su agrado y, aunque no ha explicado claramente el motivo, lo cierto es que ha dejado entrever que estaría vinculado con la defensa que ha ejercido hacia Makoke y su actitud oportunista con diferentes comentarios desde los platós de Mediaset.