Belén Esteban y María Patiño sobre la separación de José María: "Hay una víctima y no es Carmen Borrego"

La separación del hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, y su mujer, Paola, se ha situado, en las últimas semanas, como tema central de numerosas mesas de debate que tratan la actualidad de la crónica social de nuestro país. Como era de esperar, multitud de rostros conocidos se han lanzado a dar su opinión sobre el fin del matrimonio mencionado. Sin ir más lejos, Belén Esteban y María Patiño han sido las últimas en hacerlo. Lo han hecho durante la quinta edición de la Cena Benéfica de la Fundación Querer, donde han atendido a los medios de comunicación y han asegurado tener información que aún no se conoce sobre dicha ruptura.

María Patiño confesaba que estaba convencida de que, pese a los rumores que existían al respecto, la noticia de la separación del nieto de María Teresa Campos no era un montaje. No obstante, la periodista, junto a su compañera, Belén Esteban, desvelaba que poseía un dato que aún no había salido a la luz y que podría cambiar la percepción de todo: «Hay solo una víctima. Y no es Carmen Borrego», manifestaba.

María Patiño y Belén Esteban en la quinta edición de la Cena Benéfica de la Fundación Querer. (Foto: Gtres)

La apodada como la princesa de pueblo confirmaba las palabras de la comunicadora y añadía que todo saldrá a la luz a través de Quickie, el canal para el que, a partir del próximo 15 de mayo, trabajarán en un nuevo proyecto que, según sus propias palabras, «ha conseguido bombas» de la prensa rosa que no tiene nadie por el momento.

Haciendo referencia a este nuevo reto profesional, ambas se han mostrado muy ilusionadas con volver a reunirse con sus compañeros después de casi un año de parón tras cancelarse la emisión de Sálvame (tras catorce años en antena).

Carmen Borrego, reacciona a la posible reconciliación de su hijo y su nuera

Las palabras de Belén Esteban y María Patiño han llegado tan solo unas horas después de que Carmen Borrego se pronunciara sobre las imágenes que había protagonizado su hijo con Paola de vacaciones. En las fotografías, emitidas por el programa TardeAR, aparecía la ex pareja disfrutando de unos días en Andorra, algo que ha hecho saltar por los aires las especulaciones sobre una posible reconciliación tan solo un mes después de su polémica entrevista en la revista Semana explicando su divorcio.

Carmen Borrego en el plató de ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Este martes, la hermana de Terelu Campos ha hablado del tema desde el plató de Vamos a ver, donde ha asegurado no tener ningún tipo de detalle: «Yo no sé absolutamente nada de la vida de mi hija porque no hay ningún tipo de relación. Les deseo lo mejor, pero no sé si están juntos o separados y es lo único que puedo decir», explicaba.

Aprovechando su intervención, Carmen volvía a recalcar que nunca hablaría mal de ninguno de ellos pese a todo lo ocurrido: «Jamás voy a ir en contra ni de mi hijo ni de ella porque Paola siempre será la madre de mi nieto», sentenciaba.