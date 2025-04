Terelu Campos afronta una de las semanas más difíciles hasta la fecha. La hija mayor de María Teresa Campos iba a acudir el pasado 22 de abril a TardeAR para ofrecer una entrevista y responder a todas las críticas que ha recibido desde que se fuera a Supervivientes. Sin embargo, debido al fallecimiento del Papa Francisco y la cobertura de todas las televisiones desde la ciudad del Vaticano, esta reaparición en el programa presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto tendrá que esperar, por que la madre de Alejandra Rubio aún no tendrá que hacer frente a aquellos que han tildado de tirana su actitud.

Además de repasar su carrera en los medios de comunicación, la consuegra de Mar Flores tendrá que responder a todos aquellos que han puesto en duda su profesionalidad en los últimos tiempos. Durante su estancia en los Cayos Cochinos, salieron a la luz testimonios de ex compañeros de la colaboradora de ¡De Viernes! los cuales se pronunciaron sobre la actitud de la hermana de Carmen Borrego cuando comenzó en la pequeña pantalla.

Fue Alessandro Lequio el primero que abrió la veda al destapar el trato de Terelu a su asistenta cuando trabajó en Telemadrid. Posteriormente, el programa Fiesta logró contactar con otros testimonios que coincidieron con la primogénita de María Teresa Campos en su etapa en el canal regional de la capital de España. «Me dicen que el fondo no era mala, pero que el pronto que tenía era para echarle de comer a parte. La primera tiene que ver con un blíster, la persona que trataba con Terelu en Telemadrid me cuenta que Terelu no quería tocarlo, que cuando necesitaba tomarse una pastilla llamaba a una persona, le cogían el blíster, le sacaban la pastilla y le ponían la pastilla en la mano».

Terelu Campos se pone a punto para su debut como actriz

A todo ello se le suma que el próximo 26 de abril, Terelu Campos estará en el centro de la crítica de los apasionados del teatro. La madre de Alejandra Rubio protagonizará su primera obra, titulada Santa Lola, una comedia dirigida por Lara Dibildos, a la que considera como una hermana. Es por ello que antes de subirse al escenario, la colaboradora televisiva ha acudido a una peluquería para ponerse a punto para este día tan importante en su calendario.

Desde que se anunciara esta noticia, la expectación por su debut en el teatro ha sido máxima. Además, a ello se le suma que fuentes cercanas al Teatro Zorrilla de Valladolid (el lugar donde se presentará como actriz) confirmaron a LOOK que las entradas se estaban vendiendo sin problema e incluso han llegado a colgar el cartel de sold out. De hecho, tras la masiva venta de tickets, se ha anunciado una nueva fecha en este ciudad de Castilla y León para todos aquellos que no hayan podido conseguir entradas para el estreno de Terelu en el séptimo arte y que tendrá lugar el próximo 11 de mayo.