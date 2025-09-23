Muere Mariví Fernández Palacios, la periodista que brilló junto a María Teresa Campos

Ha fallecido Mariví Fernández Palacios, mítica periodista y uno de los grandes rostros de la prensa del corazón. Palacios brilló durante la época dorada de la crónica social, habiendo alcanzado la fama junto a María Teresa Campos en Día a Día. Además, también es reconocida por ser la autora no autorizada de la biografía de Pablo Alborán.

Hace unos meses, Palacios concedía una de sus últimas entrevistas para el podcast radiofónico de Juan de Dios Rodríguez Pariente. Ahí, la presentaban como «una de las mas grandes e indiscutibles profesionales que mas y mejor han sabido llevar a la audiencia a través de los diferentes medios todo aquello que en alguna ocasión, o siempre has querido saber de esos personajes».

#ÚLTIMAHORA | Muere la periodista Mariví Fernández Palacios, colaboradora de profesionales como María Teresa Camposhttps://t.co/hu98Osj1FY — Telecinco (@telecincoes) September 23, 2025

Pese a haber arrancado su trayectoria en la radio, habiendo trabajado en emisoras como Cadena SER, RNE y Onda Cero; Mariví encontró su lugar seguro en la televisión, donde emprendía su camino gracias a Televisión Española, y continuaba con Telecinco, Canal +, Antena 3 y Telemadrid. Uno de sus últimos proyectos en la pequeña pantalla fue en El Patio, un programa de Castilla-La Mancha Media.

Ella misma explicaba en una entrevista de 2024 cómo había vivido ese gran salto en su vida. «Yo era una niña de la radio y encontrarme con Matilde Vilariño, Matilde Conesa o Juanra Ginzo… Aquello era Hollywood», comentaba al respecto.

Sin embargo, junto a María Teresa Campos alcanzaba sus mayores cuotas de audiencia, convirtiéndose en un rostro habitual para los españoles gracias a sus «crónicas del corazón». De hecho, siempre ha valorado ese tiempo que pasó junto a la veterana presentadora. «Era muy buena jefa, a donde se movía se llevaba a todo su equipo y en Telecinco», detallaba. Y definía a la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego como «una de las más grandes e indiscutibles profesionales que más y mejor han sabido llevar a la audiencia».

María Teresa Campos en Málaga / Gtres

Por otro lado, Palacios también escribió durante muchos años en El Mundo, donde compartía su propio relato sobre diversos personajes clave del mundo del corazón. Una gran trayectoria, que también le permitió hacer grandes amigos de la talla de Isabel Preysler. Mariví también fue la autora de la biografía no autorizada de Pablo Alborán, donde relataba con detalla «todo lo que sus fans querían saber sobre él».

Un libro que narra la lucha de Pablo Alborán «desde su adolescencia por alcanzar su sueño, y cómo lo logró». Un viaje a su propio mundo de lo más «cercano y real».