La situación económica de José María Almoguera atraviesa un momento delicado marcado por una obligación fiscal pendiente que supera los ocho mil euros. Esta cantidad, reclamada por la Agencia Tributaria, se ha convertido en el principal foco de atención en torno a su figura y refleja un periodo de inestabilidad financiera que coincide con la reducción de sus apariciones televisivas. El propio colaborador reconoció recientemente en televisión que algunos pagos relacionados con sus ingresos no se habían completado todavía, lo que confirmaba indirectamente la existencia de ese desajuste con Hacienda.

Durante un tiempo, el hijo de Carmen Borrego logró hacerse un hueco estable en el panorama televisivo. Su salto delante de las cámaras, después de haber trabajado tras ellas, generó curiosidad mediática y lo convirtió en un rostro habitual de tertulias y programas del corazón. Parte de esa notoriedad se vio impulsada por su vida personal y por episodios familiares que captaron la atención del público. También influyó su relación con una concursante surgida de su paso por Gran Hermano, María La Jerezana, lo que contribuyó a mantener su nombre en circulación dentro del circuito televisivo. Gracias a esa visibilidad, participó como colaborador en espacios de la cadena Telecinco, entre ellos el programa TardeAr, donde contó con cierta continuidad hasta la finalización del formato.

Ha sido la revista Semana la que ha desvelado la cifra concreta de la deuda -8.466,40 euros- y aportado todos detalles sobre su origen. Según la información difundida, el importe estaría relacionado principalmente con ingresos procedentes de entrevistas exclusivas concedidas durante el último año. Este tipo de colaboraciones suele generar pagos puntuales que después deben declararse fiscalmente, y cuando los ingresos son irregulares resulta más fácil que se produzcan desajustes. En su caso, la reducción de trabajos televisivos habría complicado la planificación económica necesaria para cumplir con todas las obligaciones tributarias dentro de plazo.

El propio Almoguera habló del asunto en el programa El tiempo justo, presentado por Joaquín Prat, donde admitió con naturalidad que cuando se cobra es necesario pagar después a Hacienda y que en su situación no todo se había abonado aún. Sus palabras reflejaban cierta resignación y dejaban claro que es consciente del problema y de la necesidad de solucionarlo.

A este escenario económico se suma además un frente personal abierto: su divorcio todavía no formalizado con Paola Olmedo. Según explicó él mismo en una entrevista concedida al programa ¡De Viernes!, la firma definitiva se encuentra paralizada por desacuerdos económicos. Entre ellos figura un préstamo que habría facilitado para ayudarla a emprender un negocio, así como cuestiones relacionadas con ingresos compartidos durante el matrimonio y responsabilidades fiscales pendientes de resolver.

La versión de Olmedo sobre esto fue transmitida públicamente por la periodista Leticia Requejo, quien aseguró que la ex pareja reconoce deber alrededor de mil euros vinculados a un vehículo que ambos utilizaban. También admitía que queda por tratar el pago del IVA correspondiente a una exclusiva concedida cuando aún estaban juntos. Según esa explicación, la negativa a firmar el divorcio hasta que ciertas cantidades se liquiden sería uno de los principales puntos de fricción entre ambos.