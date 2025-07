El pasado 21 de julio, Carlos Alcaraz se dio cita en Madrid con Óscar Casas en un cara a cara solidario. Tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva, tras su encuentro con el actor, el murciano disfrutó posteriormente de una jornada de compras en la Milla de Oro de la capital española, donde se encuentran gran parte de las tiendas de lujo. Concretamente, el tenista entró en un conocido establecimiento de joyas de alta gama.

Alcaraz sigue los pasos de Nadal con las marcas de lujo

Pasada la media tarde -y tras su asistencia al evento benéfico-, Alcaraz cogió un Cabify junto a su agente, Albert Molina, en dirección a la calle Serrano. El ganador de cinco Grand Slams entró en la joyería Rabat, donde estuvo durante una hora y media con su mano derecha. Aunque se desconoce qué se llevó del establecimiento, sí que salió con una bolsa pequeña de la conocida firma. Además, tras terminar las compras, no dudó en hacer gala de su cercanía con sus admiradores, que le esperaron a la salida de la tienda, y con los que se hizo fotos antes de abandonar la zona cogiendo otro coche VTC (vehículo de transporte con conductor) dentro del parking público de la zona, tal y como ha podido conocer este medio.

Carlos Alcaraz junto a Óscar Casas. (FOTO: GTRES)

Al igual que su gran referente, Rafa Nadal, Alcaraz se ha convertido en la imagen de muchas marcas que apuestan por su nombre como embajador. La firma de alta joyería ha puesto sus ojos en el deportista murciano durante los últimos años, al igual que Rolex, uno de los principales sponsors de los campeonatos de tenis. De hecho, en sus redes sociales, es habitual que la joven promesa de tierra batida etiquete a las firmas con las que colabora y a las que apoya.

Así es Albert Molina, su mano derecha

Al igual que Rafa Nadal confió en su tío Toni para impulsar su carrera, parte del éxito de Alcaraz es gracias a Albert Molina, su agente y la persona que le pone los pies en la tierra. Gracias a su documental, A mi manera, los aficionados al tenis pudieron conocer mucho más a Molina -que es Licenciado en Educación Física-. Concretamente, en una de las escenas, el mánager del murciano le frenó en seco en un momento dado debido a que el deportista iba a llegar tarde a un compromiso: «Ese día me enfado mucho con él. Me molestó, no por la impuntualidad. Era una falta de respeto hacia las otras personas».

Uno de los grandes logros de Alcaraz -más allá de sus victorias en los Grand Slams-, fue su medalla de plata en los Juegos Olímpicos en París el pasado año. Este éxito no fue solo del murciano, que dejó a España en el pódium del campeonato. Entonces, Albert Molina tomó las riendas de sus entrenamientos en sustitución de Juan Carlos Ferrero. Una prueba que demostró que Molina, más allá de la gestión de su representación, también conoce mucho el estilo de Carlitos en tierra batida.