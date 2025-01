El 19 de noviembre de 2024, Rafa Nadal colgaba la raqueta para siempre. Este año comienza una nueva etapa marcada por la tranquilidad y el disfrute tan merecidos tras una trayectoria profesional impecable. El manacorí, que ha sido uno de los más mejores tenistas españoles de la historia, decidió dar un giro a su vida poniendo el broche final a su carrera y se despidió con la humildad que tanto le caracteriza.

El ex tenista puede dedicar más tiempo a la familia que ha formado con Xisca Perelló, con la que tuvo a su hijo Rafa en 2022. Ahora disfruta de una vida tranquila en su tierra natal, Mallorca, donde tiene una finca que le permite desconectar del ruido mediático. Nadal es una persona muy activa y confesó a El Español que no quería dejar de hacer cosas: «Quiero disfrutar de la familia, de los amigos y es verdad que he trabajado mucho desde que era un crío, así que quiero tiempo para disfrutar mi vida. Pero entiendo que en esta vida es importante tener motivaciones, objetivos y es por eso que estoy preparado para mi futuro».

Familiares y amigos de Rafa Nadal visiblemente emocionados en la despedida del tenista. (Foto: Gtres)

Su retiro va a estar centrado también en la Rafa Nadal Academy de Movistar fundada en 2016. Se trata de uno de los proyectos más importantes para el deportista, que ofrece formación deportiva de alta calidad y residencia para jóvenes talentos. Puede que el de Manacor se ponga como objetivo buscar a un digno sucesor, sin desmerecer las aptitudes de Carlos Alcaraz, al que muchos consideran el nuevo Nadal. Rafa va a seguir en contacto con el mundo del tenis y no va a dejar sus buenos hábitos de lado.

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. (Foto: Gtres)

La salud de Rafa Nadal

Gemma Bes es nutricionista y asesora NDL Pro-Health de la Rafa Nadal Academy, y tiene claro los pasos que hay que seguir para arrancar el 2025 con una salud de hierro. La mejor manera de recuperarse de los excesos de la Navidad es volver a una rutina alimenticia equilibrada, basada fundamentalmente en verduras, proteínas magras y granos integrales. La experta recomienda alejarse del azúcar, las grasas saturadas y los ultraprocesados. Tan importante es comer saludable como estar bien hidratado, es recomendable consumir dos litros de agua al día.

Rafa Nadal bebiendo agua durante una rueda de prensa. (Foto: Gtres)

Descansar bien por la noche y estar activo durante el día, es fundamental para conservar la salud por dentro y por fuera, ya que la piel también agradece un buen descanso. La experta en nutrición asegura que es muy importante fijarse metas realistas y sostenibles a lo largo del tiempo, de esta manera se evita la frustración y es menos probable tirar la toalla. Gemma Bes señala que lo ideal es acompañar esta rutina con complementos alimenticios de NDL PRO-HEALTH, que proporcionan macronutrientes esenciales, que no sólo están indicados para compensar el déficit proteico sino para ayudar el equilibrio interior.