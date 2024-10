De Fernando Verdasco a Andrés Iniesta: los famosos racionan al adiós de Rafa Nadal

Rafa Nadal se convirtió en tenista profesional cuando tenía 15 años y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos. El problema es que todo tiene un principio y un final, así que ha emitido un comunicado para anunciar su retirada. En el mensaje que ha publicado ha tenido un guiño con su mujer, quien lleva casi dos décadas acompañándole en este camino.

«Mi mujer, Mery… Llevamos 19 años juntos», empieza diciendo. «Gracias por todo lo que has hecho. Creo que has sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera. Volver a casa y ver cada día como está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar». Sus palabras han sido muy emotivas y como no podía ser de otra forma son muchos los famosos que le han felicitado.

Fernando Verdasco

Rafa Nadal y Fernando Verdasco. (Foto: Gtres)

El tenista Fernando Verdasco, conocido en la crónica social por ser el marido de Ana Boyer, ha sido uno de los primeros en reaccionar a esta noticia. Ha mandado un mensaje importante que pone de manifiesto el sentimiento común de muchos de sus compañeros de profesión. Rafa ha llevado el nombre de España a lo más alto y gracias a él el mundo del tenis tiene mucha presencia en nuestro país.

«Has sido mi mayor rival, mi compañero y mi amigo durante más de la mitad de mi vida. Lo que has logrado es indescriptible y lo que se te va a echar de menos aún lo es más. Gracias por todo», le ha dicho el yerno de Isabel Preysler

Francisco Cubelos

Publicación de Francisco Cubelos en Instagram. (Foto: Instagram)

El piragüista Francisco Cubelos ha sido otro de los que se ha sumado a este movimiento. Sus palabras son las mismas que las que ha utilizado gran parte del público. Se necesitará un tiempo para asimilar la noticia, pues la gente no está preparada para el adiós de Rafa Nadal.

«Nadie estaba preparado para este momento. Gracias por todos estos años y por haber sido un referente para tantos deportistas como yo. Desde niño enganchado a tus partidos, a tus remontadas y embobado con tu actitud. Don Rafael Nada Parera. Siempre en nuestro corazón», ha escrito Cubelos. También le ha dedicado una publicación en Instagram.

Alejandro Valverde

Sin salir del mundo del deporte, hay que hablar de la dedicatoria del ciclista Alejandro Valverde. Su mensaje demuestra la admiración que siente hacia el tenista: «Ahí va una leyenda. Gracias por todo Rafael Nadal. Te deseo lo mejor en la Copa Davis y en tu nueva etapa tras dejar la competición».

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo en un evento en Madrid. (Foto. Gtres)

Cristiano Ronaldo ha hecho historia en el fútbol. Tiene 39 años y en alguna ocasión se ha hablado de su posible retirada. Sin embargo, no está dispuesto a modificar su trayectoria, al menos por el momento. Él también le ha mandado un mensaje a Rafa Nadal y ha aprovechado para poner en valor todo lo que ha conseguido hasta la fecha.

«Rafa, ¡qué carrera tan increíble has tenido! Tu dedicación, pasión e increíble talento han inspirado a millones en todo el mundo. Ha sido un honor ser testigo de tu trayectoria y poder llamarte amigo. ¡Felicidades por una carrera asombrosa! ¡Disfruta de tu retiro!»

Andrés Iniesta

El futbolista Andrés Iniesta. (Foto: Gtres)

La trayectoria deportiva de Andrés Iniesta quedará para siempre en la memoria colectiva. El futbolista ha levantado a todo un país con sus goles y ahora ha querido rendir un bonito homenaje a Rafa Nadal. Para ello ha escrito en sus redes: «¡Enhorabuena por tu espectacular carrera y el legado que dejas!»

Toni Kroos

Las palabras que ha publicado Toni Kroos va en la misma línea que las de Andrés Iniesta. «¡Qué ejemplo como jugador! Y lo más importante, como persona. Hasta pronto Rafa».