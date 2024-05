Las lágrimas de Mery Perelló y Maribel Nadal en la despedida de Rafa Nadal

Rafa Nadal ha jugado por última vez en el Mutua Madrid Open. En la tarde de este martes, 30 de abril, el tenista dijo adiós para siempre a este torneo después de caer en octavos de final ante el checo Jiří Lehečka por 5-7, 4-6. Una vez finalizó el encuentro, recibió una gran ovación por parte del público que, durante cerca de cinco minutos no dejó de aplaudirle en un homenaje para agradecerle el importante legado que ha dejado en el deporte español.

Entre el público se encontraban los familiares del jugador. Su hermana Maribel comenzó a llorar y tuvo que secar sus lágrimas con sus propias manos. Asimismo, Mery Perelló también se mostró muy emocionada durante esta cita deportiva que marca un antes y un después en la trayectoria profesional de su marido.

Maribel Nadal llorando en la despedida de su hermano. (Foto: Gtres)

Ambas mujeres estaban situadas en uno de los palcos, ubicado a escasos metros de la pista central Manolo Santana. Asimismo, la madre del tenista, Ana María Parera, también estuvo presente en este partido. Fue, sin duda, un episodio agridulce para ellas, ya que vivieron in situ una mezcla de emociones agridulces. Por un lado, el orgullo que sienten al ver que Rafa Nadal ha hecho historia en el deporte y, por otro, la tristeza de acompañarle por última vez en esta competición.

Mery Perelló junto a Maribel Nadal. (Foto: Gtres)

Un momento histórico

Fue con el último punto del partido, que dio la victoria a Lehečka, cuando la grada se puso inmediatamente en pie. Tanto los aficionados como el resto de asistentes se levantaron para aplaudir al de Manacor. Además, se desplegaron cinco lonas tamaño XL, cada una con una foto de Nadal levantando el trofeo del Mutua Madrid Open.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tennis TV (@tennistv)

Dichas imágenes, cada una de un color, formaron el nombre de Rafa y también se pudo leer en ellas la palabra gracias. Eso no fue todo porque, también se proyectó un vídeo resumen de su paso por dicha competición a la que llegó hace más de dos décadas, en 2003, concretamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Momento que ha querido inmortalizar el tenista porque lo ha compartido con sus seguidores en su perfil de Instagram. Ha publicado una serie de fotografías en forma de carrusel como forma de agradecimiento a tanto apoyo y cariño recibido. Además, ha escrito unas palabras cargadas de emoción.»Con sonrisa y agradecimiento. Por todo, siempre, desde el principio: Gracias Madrid», ha indicado.

El discurso de Rafa Nadal

Fue un día para recordar para Rafa Nadal que, además, recibió un trofeo conmemorativo de manos de Feliciano López, director del torneo y amigo personal. «Era una broma, el año que viene vuelvo», comenzó a decir Nadal en clave de humor.

«Solo puedo agradecer a todos los que me han ayudado a lo largo de esta carrera. Aunque no se haya terminado, aquí en Madrid, sí es la última vez que vaya a estar. Ha sido un regalo el que me habéis hecho durante estos 21 año y es quizá más importante que algún Grand Slam que he ganado.Las emociones que me llevo de jugar en Madrid, ante el público español, es algo que se quedará conmigo para siempre.He tenido la suerte de haber podido de un hobby mi trabajo y hacerlo de una manera destacada. Me siento un súper afortunado de la vida por todo lo vivido. No puedo pedir nada más», aseguró.