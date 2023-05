Mery Perelló: la pieza clave en el punto y aparte de Rafa Nadal

Mery Perelló y Rafa Nadal, contra viento y marea. Su relación es una de las más consolidadas (y aclamadas) del panorama internacional y, aunque el tenista no está atravesando su mejor momento deportivo, siempre ha podido contar con el apoyo incondicional que la mujer que le conquistó hace años su corazón y que ha demostrado seguir al pie del cañón. La de Manacor es una pieza fundamental para el tenista y así lo ha hecho saber una vez más, estando a su lado en un momento clave de su trayectoria en la pista.

Nadal ha reaparecido frente a las cámaras para ofrecer una rueda de prensa en la que ha sido claro y conciso. «La lesión de Australia no ha evolucionado como me hubiera gustado. He estado trabajado todo este rato pero se me hace imposible. Con lo que no voy a poder estar en Roland Garros después de muchos años», ha empezado diciendo. Una noticia que ha entristecido a todo su público y para la que ha contado con el apoyo en la sombra de Perelló.

Pero no todo ha quedado ahí, pues el mallorquín ha anunciado que se retira de forma temporal para centrarse en su salud y, por supuesto, en su familia. «Han sido años muy difíciles, encadenando lesión tras lesión y eso se traslada también a la vida personal. Han sido años complicados y por eso hay que poner un punto y aparte después de estos meses esforzándome. Sigo sin estar preparado para competir al nivel que necesito. Tengo que poner un punto y aparte en mi carrera deportiva», ha sentenciado. Pero el tenista tiene un claro objetivo: jugar la Copa Davis a final del año y «así llegar bien al que sería probablemente mi último año». De esta forma, el Roland Garros de 2024 y los Juegos de París son sus grandes retos para la última temporada en la pista.

Aunque el gran protagonista de la jornada ha sido Rafa, en la sombra se ha dejado ver el amor de su vida y madre de su único hijo. Perelló, además de ser el gran talismán del tenista, ha hecho frente a un año de lo más complicado. Fue a finales del pasado mes de abril cuando perdió a una de las figuras más importantes: su padre. El suegro del número 1 fallecía a los 63 años tras una larga enfermedad. Un duelo de lo más complicado que la de Manacor ha pasado junto a su familia y, por supuesto, junto a Nadal. Las imágenes que captaron las cámaras de Gtres mostraron a una pareja unida contra la adversidad, con constantes muestras de cariño en los peores momentos.

¿Quién es Mery Perelló?

María Francisca Perelló nació en Mallorca en 1988 y, con tan solo 17 años, conoció al de Manacor, y lo hizo porque era compañera de clase de Maribel, la hermana del tenista. Las dos familias se conocían con anterioridad y mantenían una buena amistad, sin llegar a imaginar que sus caminos se unirían para siempre. En 2005 se hizo oficial su historia de amor y, desde entonces, la mallorquina no ha dejado de asistir a los partidos de Nadal, convirtiéndose así en su talismán, su apoyo silencioso y su pilar fundamental contra viento y marea, aunque el temporal no fuera favorable.