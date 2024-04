Rafa Nadal ha protagonizado un curioso momento después de su último partido en el Mutua Madrid Open, en el que se ha enfrentado al argentino Pedro Cachín. Un encuentro del que el español ha resultado ganador, lo que le ha permitido el pasado a octavos de final. Sin duda, una buena noticia para Rafa Nadal que, en la rueda de prensa previa al comienzo del torneo, dijo que esta iba a ser su última vez en Madrid.

En los pasillos de la Caja Mágica, Nadal ha coincidido con la infanta Elena, que ha seguido con atención todo el partido y que se ha acercado después a saludar al tenista. La duquesa de Lugo, muy sonriente, ha mantenido una breve conversación con el manacorí, justo antes de que este se marchara a los vestuarios y ha aprovechado para hacer una videollamada a su hijo, Froilán, que ha seguido el encuentro desde Emiratos Árabes, donde reside.

Rafa Nadal, con Juan Carlos I, en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Gracias a las cámaras, hemos podido ser testigos de este momento, en el que Rafa Nadal ha estado hablando brevemente por videollamada con el sobrino del Rey Felipe VI. «Hola Felipe, qué tal, cómo estás. Hemos sufrido un poquito», le ha dicho el tenista al hijo de la duquesa de Lugo, después de que Froilán le diera la enhorabuena por su pase a octavos de final. «Hemos sufrido mucho, mucho», ha contestado el nieto de Juan Carlos I, que ha comentado que tanto él, como su abuelo han estado siguiendo el partido. «Bueno, me alegro de saludarte. Manda un saludo al abuelo. Mándale un abrazo fuerte», ha dicho Nadal, justo antes de despedirse de Froilán y de la infanta Elena.

Una relación cercana

Aunque es la primera vez que se ve con tanta claridad una videollamada entre Rafa Nadal y el hijo de la infanta Elena, no es un secreto que el tenista mantiene una relación muy estrecha con Juan Carlos I y su entorno. A lo largo de los años, han sido muchas las veces en las que el padre del Rey Felipe VI ha ido a ver jugar al tenista y a apoyarle en su carrera deportiva, en diferentes lugares del mundo. Asimismo, también han compartido momentos más personales, como algún encuentro privado en Mallorca o cuando Nadal invitó a don Juan Carlos a su boda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ATP Tour (@atptour)

La otra anécdota de la jornada

No ha sido esta la única anécdota curiosa del día, sino que Rafa Nadal también ha protagonizado un emotivo momento con el argentino Pedro Cachín. Tras ganarle, Cachín le ha hecho una petición. «Para mí, esto es un sueño hecho realidad. No tengo muy claro cómo es el protocolo, pero, ¿puedo pedirte una camiseta?», le ha dicho el argentino. Una petición a la que el manacorí no ha dudado en responder que, por supuesto. A los pocos minutos, Rafa Nadal se ha acercado a él, con una camiseta en la mano y se la ha entregado.