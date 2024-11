La participación de Rafa Nadal en la Copa Davis, más allá de ser un momento destacado para el tenis español debido a que se trata del torneo de despedida del deportista, antes de su retirada definitiva del tenis profesional con una carrera llena de logros y victorias, entre ellos 22 títulos de Grand Slam; se ha convertido ya en su primer día, en un auténtico cóctel de emociones por parte de los familiares y amigos más allegados de Nadal precisamente por el mismo motivo. Rafa, cabe destacar, ha arrancado en el primer individual contra Botic van de Zandschulp.

El célebre tenista mallorquín, que en los últimos meses se encontraba aquejado de una lesión de nivel 2 en el psoas ilíaco que probablemente ha acelerado su retirada definitiva, ha contado con un apoyo muy especial en la grada: el de su hijo, Rafael Nadal Perelló. A pesar de ser aún muy pequeño, el primogénito del deportista y su esposa, Mery Perelló, ha captado la atención de los presentes en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, en Málaga, y de todos los seguidores del torneo, convirtiéndose en un auténtico talismán para su padre.

La mujer e hijo de Rafa Nadal en la Copa Davis. (Foto: Gtres)

Con tan solo un par de años de edad, el hijo de Nadal ha demostrado estar perfectamente integrado en el entorno deportivo que rodea a su familia. Vestido con una camisa de rayas verdes y blancas de lino y un pantalón a juego, el pequeño ha captado todas las miradas mientras observaba con curiosidad el ambiente del estadio y la actuación de su padre en uno de los torneos más prestigiosos del circuito. Sentado junto a su madre, Mery Perelló, quien se ha mostrado con una sonrisa durante todo el partido, y acompañado de otros familiares y amigos cercanos, el pequeño Rafael ha disfrutado del partido con la misma atención que el resto del público.

La presencia del pequeñó en el evento no solo ha destacado por la ternura que despierta un niño en este tipo de contextos, sino también por lo que simboliza: una nueva etapa en la vida de Rafa Nadal, quien ha logrado equilibrar su carrera deportiva con su reciente faceta como padre. Para el tenista, cabe destacar, la familia ha sido siempre un pilar fundamental, y su hijo representa la culminación de una vida construida, en sus propias palabras, sobre valores como el esfuerzo, la humildad y el amor. Así, el vínculo especial entre padre e hijo ha quedado evidenciado además de en el apoyo que el pequeño brindó desde la grada, en las reacciones de Nadal en la pista.

La mujer e hijo de Rafa Nadal en la Copa Davis. (Foto: Gtres)

Rafael Nadal Perelló nació en octubre de 2022 en una clínica privada de la isla de Mallorca, la tierra natal del matrimonio. El pequeño nació en la semana 37 de gestación, tras una recta final del embarazo un tanto convulsa que obligó a Xisca Perelló a mantenerse en observación y a guardar absoluto reposo. Pese a todo, finalmente, el parto salió bien y madre e hijo salieron del hospital con normalidad.

Rafa Nadal no quiere que su hijo se dedique al tenis profesional

Al punto decir adiós al tenis profesional, Rafa Nadal ha sido preguntado expresamente por las habilidades de su hijo para con este deporte, y su futuro vinculado a este deporte, en varias ocasiones. Tajante, el tenista ha contestado que «preferiría que practicara otro», quizás consciente de todas las presiones y exigencias que supone la disciplina que lo catapultó a la fama. No obstante, si se diera el caso, por su puesto, «le apoyaría al 100%». «Preferiría que practicara otro deporte, si te soy sincero. Pero me duele decir eso porque con todo lo que me ha dado el deporte», ha dicho.