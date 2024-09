Las imágenes más tiernas de Rafa Nadal con su hijo que lo muestran como un padre 10

Este pasado lunes, 2 de septiembre, El Hormiguero arrancó una nueva temporada con un invitado de excepción: Rafa Nadal. El tenista visitó el plató de Antena 3 abriendo así la nueva edición del espacio presentado por Pablo Motos. A pesar de que el deportista siempre relega a un segundo plano todo lo relacionado con su vida personal, lo cierto es que relató una divertida anécdota durante esta intervención televisiva.

Rada Nadal: «Papá, una patata»

El tenista, que ha sido el encargado de llevar la antorcha olímpica en París 2024, se ha sincerado sobre cómo le ha cambiado la paternidad. «Yo se lo digo a mi hijo que ya dice alguna cosa, yo le digo que ‘papá una patata’ porque desde que ha llegado no hemos ganado casi ningún partido», ha explicando, provocando así la carcajada de los allí presentes. «Me ha cambiado para mal, pero en la vida me ha cambiado para bien, porque he perdido y he estado lesionado, pero llegar a casa y verle me cambia el humor», ha reconocido.

Rafa Nadal, en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

El pequeño llegó al mundo en octubre de 2022 fruto de su matrimonio con Xisca Perelló, su pareja de toda la vida. Rafa Nadal, que cuenta con un amplio palmarés y una larga trayectoria en el mundo deportivo gracias a sus numerosos logros en la cancha de tenis, también destaca por ser un padre 10.

Rafa Nadal con su hijo en Italia. (Foto: Gtres)

Han sido varias las imágenes las que han visto la luz desde que el niño llegó al mundo. Sin ir más lejos, este mismo verano, en el mes de agosto, el deportiva protagonizó una estampa de lo más enternecedora junto a su hijo con quien jugaba durante una divertida jornada en alta mar durante su estancia en Ibiza, uno de sus enclaves preferidos para pasar unos días de desconexión.

Asimismo, también en su viaje a Italia, se pudo ver el especial vínculo que tienen padre e hijo. Una estampa que muestra así la faceta más personal del que es uno de los mejores tenistas del mundo.

Rafa Nadal con su hijo en brazos. (Foto: Gtres)

Su boda con Xisca Perelló

El 19 de octubre, Rafa Nadal y Xisca Perelló se juraron amor eterno ante la atenta mirada de sus amigos y familiares más cercanos, en una boda a la que asistieron cerca de 300 invitados. El enlace tuvo lugar en la finca mallorquina de Sa Fortalesa, un edificio del siglo XVII situado en la península de la Punta Avançada de Pollença (Palma de Mallorca).

Rafa Nadal y Xisca Perelló el día de su boda. (Foto: Instagram)

Para la especial ocasión, la novia se decantó por un vestido de línea sencilla, cuello redondo, encaje en la parte superior, de manga larga de la firma Rosa Clará. Por su parte, Nadal optó por un traje de chaqué gris que combinó con una corbata a tono y camisa blanca.