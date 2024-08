Después de un parón tras la temporada estival, El Hormiguero calienta motores para estrenar la nueva temporada cargada de novedades. Será el próximo día 2 de septiembre, cuando el espacio liderado por Pablo Motos inaugure por todo lo alto la entrega número 19. Formato que competirá en prime time con Babylon Show y el nuevo programa de David Broncano de TVE.

Llamativa ha sido la promoción de este nuevo arranque del espacio protagonizado también por las hormigas más conocidas de la televisión, dado que el clip de presentación anuncia la «muerte» de Pablo Motos. Ahora, que de nuevo su nombre acapara la primera plana mediática vamos a repasar algunos de los secretos y curiosidades del comunicador.

Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Misma cena

Pablo Motos es de costumbres y, sino que se lo digan a su rutina en cuanto a la cena se refiere, dado que lleva cenando lo mismo más de una década. A través de su perfil de Instagram quiso contar en 2019 que realiza esta especie de «ritual» antes de salir en antena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Motos (@pablomotos)

«Hola. Estoy cenando hoy pollo (…) Este es mi momento cena», indica mientras se dirige a una mini nevera en la que hay cerveza y agua. «Eso no es todo para mi. Aquí viene la gente a pillar», comenta en clave de humor. «Y, bueno, esto es sano (señala el plato) me da energía y la cerveza me da un toque como si no estuviese trabajando y con vuestro permiso voy a iniciar mi merienda-cena», añade en el clip en el que se puede ver que está en el interior de su camerino repasando el guion.

Un ‘look’ talismán

Cuando Pablo Motos aparece en la también conocida como caja mágica, los fieles telespectadores reconocen la figura del presentador que siempre luce una camisa blanca, vaqueros, blazer oscura y zapatillas deportivas, pero ¿por qué apuesta siempre por esta combinación estilísitica?

Laura Pausini y Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Fue Montse Nieto, la jefa de vestuario de El Hormiguero desde noviembre de 2015, quien reveló en el podcast El Vestidor por qué Motos sigue siendo fiel a este conjunto. «Cuando yo entré, el look ya estaba definido, pero el concepto se ha mantenido igual. Para mí es una apuesta ganadora y un básico», expresó. Y es que, el objetivo que hay detrás de esta elección es garantizar que la atención del público se centre en los invitados al programa. Montse puntualizó que, además, esta fórmula permite que Pablo «no se preocupe por su vestuario y pueda concentrarse plenamente en su trabajo como conductor».

Aficionado al espiritismo

En abril de 2023, Pablo Motos hizo una confesión de lo más curiosa durante una de las emisiones de su programa. En aquel capítulo de El Hormiguero tuvo como invitados estrella a Belén Rueda y Emilio Gutiérrez Caba. Los actores fueron a presentar la película Fenómenas que se estrenaba en Netflix.

Ficción basada en hechos reales que, precisamente, trataba de un equipo de investigación de mujeres que estaba especializado en determinar si algo era paranormal o no mientras recorrían toda España. Fue entonces, cuando surgió la gran pregunta sobre si creían o no en el más allá. De esta manera, cada uno de los presentes dio su punto de vista.

Pablo Motos, paseando. (Foto: Gtres)

Por su parte, el presentador reconoció que había recorrido diferentes etapas a lo largo de su vida. «Tuve una etapa muy apasionada de espiritismo y de estar con brujas», contó Pablo Motos al mismo tiempo que añadió que él considera que cree que muchas veces necesitamos creen en el más allá porque «nos hace mucha ilusión cualquier cosa que no sea que cuando te mueres se acaba todo».