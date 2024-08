Adrián Cervera, el sobrino DJ de Pablo Motos y clon del presentador que "lo está petando"

Pablo Motos ya se encuentra en la cuenta atrás de su regreso a la parrilla televisiva del nuevo curso. El creador, presentador y productor de El Hormiguero prepara su vuelta a la tele después de unas vacaciones que, a diferencia de otros años, han pasado muy desapercibidas a nivel mediático (y eso que Motos no ha dejado de compartir contenido en sus perfiles de las redes sociales): reunión con amigos de toda la vida, deportes acuáticos en su tierra o la incomparable visita al universo ‘Avatar’ de Singapur han sido algunos de lo momentos publicados por Motos que, en esta ocasión, no han trascendido mediáticamente como en otros veranos. Sin embargo, ha habido una imagen que ha llamado la atención por encima del resto y que ha generado todo tipo de comentarios entre los internautas seguidores y detractores de Pablo. Se trata del selfie que el valenciano ha compartido junto a Adrián Cervera, en primera instancia un completo desconocido para muchos, pero que tiene una curiosa relación personal y profesional con Motos.

Se trata de su sobrino DJ que, según comenta Pablo en una de las últimas imágenes del comunicador «lo está petando». Llama la atención el gran parecido entre Pablo y Adrián debido al vínculo que les une y que no ha pasado inadvertido para los admiradores del comunicador. Comentarios como: «os parecéis un montón», «igualito que tú» o «como el agua» dejan claro que la similitud entre ambos es incontestable. Pero, ¿quién es en realidad Adrián? ¿Ha salido de la nada como nuevo disjockey?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pablo Motos (@pablomotos)

Nada más lejos de la realidad. Aunque no todos lo saben, Cervera es además de familiar y clon de Pablo Motos uno de sus empleados ya que como versa en su perfil presentación además de ostentar los cargos de DJ y Speaker y presentarse así mismo como músico especializado en dance, latin, house y pop («todo en el mismo sitio»), también ha añadido el puesto que ocupa dentro del equipo del Motos ya que es ambientador musical y producción en El Hormiguero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adrian Cervera (@djadriancervera)

De hecho, en su cuenta de Instagram, sube numerosas instantáneas en las que aparece en los pasillos del programa de su tío posando con algunos de sus invitados como Miguel Bernardeau, Anuel o Steve Aoki entre otros. Pero su particular registro no termina ahí, en los últimos meses se encuentra trabajando junto a la artista valenciana Andrea Rocatti, junto a la que ha publicado un hit revival versión hyper pop del clásico de los 2000 llamado Me voy de fiesta, con el que ha estado triunfando durante todo el verano de bolo en bolo. La química entre ambos y la vuelta de hoja de la canción han causado auténticos estragos en el público más joven. Con más de 900 mil reproducciones en Spotify y más 300 mil oyentes en 162 países, parece claro que más allá del espaldarazo de su tío como personaje público, Adrian Cervera ya brilla con luz propia en el mundo de la música.