¿Por qué Pablo Motos siempre lleva el mismo look en ‘El Hormiguero’?

Cuando el piloto rojo se ilumina, las pantallas de televisión se convierten en el escaparate donde los espectadores consumen el producto final: ya sea un magazín, una serie, un concurso… Actores, presentadores y tertulianos, cada uno según su papel, exhiben una imagen meticulosamente elaborada, impecable en todos los detalles. En las sombras del estudio, entre bastidores llenos de ropa y maquillaje, trabajan discretamente los equipos de maquillaje, peluquería y estilismo.

Los estilistas de televisión se enfrentan al desafío de embellecer a los personajes de la pequeña pantalla, resaltando su imagen y lidiando tanto con las exigencias de las marcas como con las críticas del público. Uno de los presentadores que más expectación y admiración suscita es Pablo Motos.

Montse Nieto, la jefa de vestuario de El Hormiguero desde noviembre de 2015, reveló en el podcast El Vestidor por qué Pablo Motos siempre mantiene el mismo estilo. Según ella, «Cuando yo entré, el look ya estaba definido, pero el concepto se ha mantenido igual. Para mí es una apuesta ganadora y un básico». Esta constancia en su vestimenta ha generado curiosidad entre muchos, incluida la estilista y periodista Cristina Reyes, quien se pregunta por qué siempre lleva una camisa blanca, vaqueros y deportivas, junto con una blazer negra que, aunque las marcas varíen con el tiempo, sigue siendo el sello característico de Pablo.

El propósito principal detrás de este uniforme es garantizar que la atención del público se enfoque completamente en los invitados del programa, y no en el presentador. Montse enfatizó que «el objetivo es que no se centre en el presentador, sino en el invitado. Además, permite que Pablo no se preocupe por su vestuario y pueda concentrarse plenamente en su trabajo como conductor».

En cuanto al guardarropa de Pablo, Montse reveló que cuenta con alrededor de 20 camisas y otros tantos pares de vaqueros, asegurándose así de mantener la coherencia en su estilo sin caer en la monotonía. Esta estrategia no solo facilita la preparación diaria del vestuario, sino que también refuerza la imagen de Pablo como un conductor profesional y centrado en las entrevistas y dinámicas del programa.

Es cierto que, los presentadores de televisión en Estados Unidos, especialmente en programas como los late night shows, tienden a seguir un estilo de vestuario bastante uniforme y profesional. Generalmente, optan por una formalidad moderada, usando chaquetas o blazers combinados con camisas o polos. Los colores que predominan suelen ser neutros como el negro, gris, azul marino o blanco, lo cual contribuye a mantener una apariencia clásica y sofisticada en pantalla.

Nuria Roca en ‘El Hormiguero’: la estrategia de la camisa blanca

Cuando Nuria Roca no está en su papel de colaboradora en el programa de Antena 3, suele deslumbrar con atuendos modernos y llamativos. Sin embargo, durante la época de pandemia, debido a que Pablo Motos contrajo Covid-19 y tuvo que quedarse en casa, Nieto, la estilista del programa, tuvo que actuar rápidamente.

Nuria Roca cuando tuvo que sustituir a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’. (Redes Sociales)

En una entrevista exclusiva con Bulevar Sur, reveló el motivo detrás de la elección de la camisa blanca como pieza clave en el nuevo look de Nuria Roca. «Queríamos mantener la esencia del estilo de Pablo, pero era crucial diferenciar el rol de Nuria como colaboradora y presentadora. La imagen debía reflejar estos roles distintos», explicó Montse. Optaron por evitar la chaqueta para no oscurecer demasiado la imagen, considerando el color del cabello de Nuria. «El look que hemos diseñado para Nuria era coherente, elegante y serio, y personalmente creo que era un acierto», concluyó la estilista.