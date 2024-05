Tamara Falcó se sumará al equipo de jueces de Got Talent España, el aclamado programa de Telecinco, en su décida edición, tal como ha confirmado la cadena de televisión, este jueves. La hija de Isabel Preysler reemplazará a Edurne, que en marzo anunció su despedida del formato para fichar por Antena 3 y formar parte del jurado de La Voz Kids. Una inesperada incorporación, sea como fuere, que sitúa a la marquesa de Griñón junto a figuras de renombre como Risto Mejide, Florentino Fernández y Paula Echevarría, y que ha puesto en duda su compromiso continuo como colaboradora en El Hormiguero, el programa a los mandos de Pablo Motos en la cadena de Fuencarral.

Fue en 2020 cuando Tamara Falcó, a la que hasta entonces habíamos visto en TVE cocinando junto a Peña, se unió a la tertulia de los jueves del citado programa con los ya habituales Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo, entre otros rostros conocidos de la crónica social y de otra índole de nuestro país. Así, ahora, ante tal situación, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Será capaz de conciliar Tamara Falcó ambos proyectos, considerando que pertenecen a cadenas televisivas diferentes? Pues lo cierto es que, por el momento, todo apunta a que sí.

Pablo Motos, en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

Escasas horas después de que Mediaset confirmara el fichaje de Tamara Falcó en Got Talent, la televisiva ha acudido a su puesto habitual de colaboradora en El Hormiguero. Y lo cierto, es que antes de que la socialité tomara la palabra, ha sido el propio Pablo Motos quien ha despejado cualquier duda al respecto del futuro laboral de la esposa de Íñigo Onieva en el programa. «Antes de empezar, Tamara, quiero hablar de rumores. Hay rumores de que no vas a trabajar más aquí», ha comenzado diciendo Pablo. «¿Tú me vas a echar?», le ha respondido Tamara, con contundencia. La misma con la que, inmediatamente después, el presentador le ha atajado que «no, de ninguna manera, clarísimo».

Tras estas palabras, Tamara Falcó se ha levantado de su asiento para darle un abrazo a Pablo Motos en señal de agradecimiento por permitirle trabajar con la competencia, sin que eso suponga un conflicto de intereses para su desempeño en El Hormiguero. Asimismo, la hija de Isabel Preysler ha apuntado que «las otras dos chicas también tienen otros programas», refiriéndose a Nuria Roca y Cristina Pardo que, aludidas, han aprovechado para hacer promoción de sus respectivos espacios, eso sí, dentro de la propia cadena: La Roca y Más vale tarde.

Pablo Motos y Tamara Falcó, en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

La trayectoria televisiva de Tamara Falcó

Tamara Falcó comenzó su carrera televisiva con apariciones esporádicas en programas de variedades y reality shows. Su popularidad creció, no obstante, cuando se convirtió en colaboradora habitual de El Hormiguero, donde al margen de la tertulia, ha participado en otras secciones de entretenimiento, entrevistas y sketches cómicos; y más tarde, en MasterChef Celebrity. La hija de Isabel Preysler participó en la cuarta edición del concurso culinario en 2019, alzándose con la victoria. La aspirante logró alzarse con el trofeo y donó los 75.000€ a los Mensajeros de la Paz.

El reciente fichaje de Tamara Falcó como jueza en Got Talent es un paso más en su consolidada carrera televisiva, consolidándose como una figura destacada en el panorama televisivo español.