El hijo de Rafa Nadal acapara todas las miradas en el Madrid Open

La pista del Madrid Open, el torneo oficial de tenis que se disputa anualmente en la capital madrileña y forma parte del ATP Masters 1000 del ATP Tour masculino, ha vibrado en la tarde de este jueves con el debut de Rafa Nadal. El tenista balear ha ganado en dos sets al estadounidense Darwin Blanch (6-0 y 6-1), ante la atenda mirada de numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país -y de otra índole-, que se han desplazado hasta el Estadio Manolo Santana de la Caja Mágica para ser testigos de la partida; así como de su familia. En especial, de su mujer, Mery Perelló, y su hijo Rafa, que ya tiene 16 meses.

El pequeño, que se ha convertido en todo un talismán para el tenista, ha permanecido durante todo el partido sobre el regazo de su madre, observando con mirada atónita cada movimiento de su padre. Asimismo, Rafael Nadal Perelló ha sostenido una raqueta en su mano derecha en varios momentos. Un gesto -este último-, que ha llamado la atención de muchos de los allí presentes, pues fue hace escasos días cuando Nadal habló, precisamente, sobre el futuro de su hijo y la posibilidad de que, cuando crezca, esté siga sus pasos en el deporte.

La mujer y el hijo de Rafa Nadal, en el Open de Madrid. (Foto: Gtres)

En una entrevista con la periodista Ana Pastor, Nadal fue preguntado expresamente por las habilidades de su hijo para con el tenis, y su futuro vínculado a este deporte. Tajante, el tenista contestó que «preferiría que practicara otro», quizás consciente de todas las presiones y exigencias que supone la disciplina que lo catapultó a la fama. No obstante, si se diera el caso, por su puesto, «le apoyaría «al 100%». «Preferiría que practicara otro deporte, si te soy sincero. Pero me duele decir eso porque con todo lo que me ha dado el deporte», fueron sus palabras.

Fue en octubre de 2022 cuando Mery Perelló ingresó en una clínica privada de la isla de Mallorca, la tierra natal del matrimonio, para dar a luz a su primer hijo en común con Rafa Nadal. El pequeño nació en la semana 37 de gestación, tras una recta final del embarazo un tanto convulsa que obligó a Xisca a mantenerse en observación y a guardar absoluto reposo. Pese a todo, finalmente, el parto salió bien y madre e hijo salieron del hospital con normalidad.

Rafa Nadal, en su debut en el Madrid Open. (Foto: Gtres)

