Así se conocieron Rafa Nadal y Mery Perelló: el origen de su romántica historia de amor

Rafa Nadal ha anunciado su retirada definitiva. Después de enfrentarse a algunas lesiones se ha dado cuenta de que lo mejor es despedirse de su querido público. El deportista ha comunicado esta noticia lanzando un mensaje que incluye a su mujer, la discreta Mery Perelló.

«Llevamos 19 años juntos, gracias por todo lo que has hecho. Creo que has sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera. Volver a casa cada día y ver cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar», declaró Nadal. Pero, ¿cómo comenzó esta romántica historia de amor?

Rafa Nadal y Mery Perelló. (Foto: Gtres)

Rafa Nadal y Mery Perelló conocen perfectamente el significado de la palabra «flechazo». Nada más conocerse se dieron cuenta de que estaban hechos el uno para el otro, aunque eran demasiado jóvenes y tardaron un tiempo en dar el paso definitivo. Fue Maribel, hermana del tenista, la que ejerció de celestina porque conocía perfectamente a Mery. Formaba parte de su grupo de amigas, pues habían estudiado juntas el colegio Pureza de María de Manacor (Mallorca).

Una boda con 300 invitados

Rafa Nadal ha viajado por todo el mundo y ha llevado la bandera de España a lo más alto. Considera que no podría haberlo hecho sin la ayuda de su esposa, quien le ha apoyado al máximo. A pesar de que forman uno de los matrimonios más consolidados de la crónica social, evitan hacer apariciones públicas porque quieren estar lejos del foco mediático. No obstante, su boda fue el evento más importante de la temporada.

Rafa Nadal y Mery Perelló. (Foto: Gtres)

Nadal y Mery fueron novios durante 18 años y después decidieron consolidar su relación pasando por el altar. El enlace matrimonial tuvo lugar en 2019 delante de 300 invitados, entre los que se encontraban Juan Carlos I y la Reina Sofía. El acto se celebró en la finca mallorquina Sa Fortalesa y el menú estuvo diseñado por la chef Maca de Castro.

El embarazo de Mery Perelló

Otra de las claves para entender la bonita historia de amor de Rafa Nadal es el embarazo de Mery Perelló. Era una de las noticias más esperadas, pero como ambos son tan prudentes tardaron un tiempo en comunicarla. Finalmente anunciaron que estaban esperando a su primer hijo en común y desde el primer momento han sido bastante herméticos. Se llama Rafita y nació en octubre de 2022.

Mery Perelló viendo a Rafa Nadal en Wimbledon. (Foto: Gtres)

Mery ha llevado a su bebé a algún evento deportivo, pero intenta mantenerle lejos de los medios. Tal y como ha contado el propio Rafa Nadal, es su mayor fuente de energía, de ahí que quiera cuidarlo al máximo.

Durante una entrevista en El Hormiguero, el tenista explicó cómo le había cambiado la paternidad. «A nivel deportivo me ha cambiado drásticamente. Yo se lo digo siempre a mi hijo porque desde que ha llegado este mundo no he ganado casi ningún partido. En eso sí que me ha cambiado para mal, deportivamente hablando. Pero en la vida, en la mayoría de las cosas, me ha cambiado para bien porque al final he perdido, he estado lesionado, pero pase lo que pase, volver a casa y verle me cambia el humor».

También hay que subrayar el apoyo que ha recibido por parte de Mery Perelló. Ha sido fundamental, por eso se ha acordado de ella cuando ha comunicado oficialmente que dejará el tenis a partir de la próxima Copa Davis.