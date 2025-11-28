Primeras imágenes del bautizo de Nicolás, el hijo de Francisco Rivera y Lourdes Montes

Ha llegado el día. Este viernes 28 de noviembre, Francisco Rivera y Lourdes Montes han celebrado el bautizo de su hijo Nicolás. El pequeño llegó al mundo el pasado 9 de abril y ha sido siete meses después cuando ha recibido el primer sacramento.

El escenario escogido para la especial ceremonia ha sido la iglesia de Santa Ana, un templo católico de estilo gótico ubicado en pleno barrio de Triana, un lugar que posee un gran significado para la familia, ya que anteriormente ya fueron bautizados Carmen (en 2015) y Curro (en 2019), los hijos mayores del matrimonio. Cabe destacar que en esta misma iglesia, Kiko Rivera e Irene Rosales también bautizaron a su hija Ana en 2016.

Lourdes Montes y Francisco Rivera en el bautizo de su hijo Nicolás en Sevilla. (Foto: Gtres)

Francisco y Lourdes han llegado sobre las 12:30 horas del mediodía acompañados por sus familiares y amigos, además de sus dos hijos mayores y el protagonista de la jornada; el pequeño Nicolás. Paloma Rojas-Marcos (amiga de la diseñadora) y José Luis López, alias El Turronero (amigo del torero) han sido los elegidos como los padrinos del niño. Un gesto que simboliza una vez más la estrecha relación que mantiene la pareja con sus amistades.

Lourdes Montes y El Turronero en el bautizo de su hijo Nicolás en Sevilla. (Foto: Gtres)

Entre los invitados, como no podía ser de otra manera, se encontraba Tana Rivera, nacida fruto de la relación de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo. La joven nunca ha ocultado su estrecha relación con su padre, y esta especial celebración ha sido de nuevo una gran prueba de ello. Por otro lado, entre los presentes, no ha pasado desapercibida la llegada de Cayetano Rivera, quien ha hecho su aparición en el templo mencionado visiblemente tranquilo, a pesar del revuelo mediático en el que está sumergido desde que ha protagonizado varios incidentes en los últimos meses. Entre ellos, el accidente de tráfico ocurrido hace tan solo unas semanas y su altercado con la policía el pasado verano en una conocida hamburguesería de Madrid.

El hijo de Carmina Ordóñez ha acudido en solitario y sin la compañía de Gemma Camacho, la periodista con la que varios medios le relacionan. Los medios encargados de cubrir el evento no han dudado en preguntarle por todas las cuestiones mencionadas, pero este, guardando su habitual discreción, ha preferido no pronunciarse. No obstante, lo cierto es que, más allá de todo esto, su presencia en el bautizo deja más que claro que la relación entre hermanos continúa siendo estrecha y sólida.

Cayetano Rivera y Tana Rivera en Sevilla. (Foto: Gtres)

Así es la finca que Lourdes Montes y Francisco Rivera han elegido para el bautizo de su hijo

Según lo publicado, Lourdes Montes y Francisco Rivera han reunido a más de cien invitados para celebrar el bautizo de su hijo Nicolás. Después del acto religioso, todos ellos se darán cita en la Hacienda Santa Eufemia, una Casa Solariega del siglo XVIII con vistas a la Vega del Guadalquivir.

Se encuentra a tan solo cinco minutos de la capital hispalense y dispone de más de 1.500 metros cuadrados de salones e instalaciones, así como otros 2.800 metros cuadrados de jardines.