Cayetano Rivera, a su llegada al juicio por su accidente de tráfico: "Me despisté"

Cayetano Rivera ha acudido este lunes 17 de noviembre a la vista oral en el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, tras ser imputado por la presunta negativa a someterse a una prueba de alcoholemia después de sufrir un accidente de tráfico en una rotonda de este municipio. El suceso ha generado una gran expectación mediática, y el torero, visiblemente molesto, ha aprovechado su encuentro con la prensa para ofrecer su versión de los hechos y pedir prudencia ante lo que él califica de «percance mínimo».

Según las primeras informaciones, Rivera, de 48 años, colisionó con su vehículo contra una furgoneta en una glorieta. Posteriormente, abandonó el lugar del accidente, lo que generó una investigación policial. Fuentes de la investigación indican que el diestro se enfrenta a un delito de negativa a someterse a la prueba de alcoholemia, recogido en el artículo 383 del Código Penal, que contempla penas de prisión de seis meses a un año y la privación del derecho a conducir durante uno a cuatro años.

Cayetano Rivera en a su llegada al Juzgado. (Foto: Gtres)

A su llegada a los juzgados, Cayetano Rivera ha atendido a los medios y ha calificado el accidente como un «percance mínimo» y producto de un despiste. «Estoy bien, intentando llevar este acaso», ha comentado sobre la atención mediática que ha generado el suceso. Ha explicado que se distrajo al ir a coger el mando del vehículo, pero asegura: «No voy a entrar en nada que no pueda demostrar». El torero también ha expresado su malestar ante la presencia de numerosos periodistas: «¿Cuántos periodistas estáis aquí por lo que ha sido un percance? Tenéis que tomar conciencia de lo que estáis originando».

Durante sus declaraciones, Cayetano también ha insistido en que no hubo intención de eludir responsabilidades y ha reiterado que no se registró ninguna denuncia por fuga. «¿A mí se me denuncia por abandono? ¿Se me denuncia por fuga?», ha preguntado retóricamente a los periodistas, subrayando que su actuación fue consecuencia de un despiste y no de un comportamiento voluntario para evadir la justicia. «Lo que no puede ser es que tenga coches en la puerta de mi casa y aguantar barbaridades que se han dicho sobre mí». Cayetano Rivera ha pedido a los medios que eviten convertir el incidente en un juicio paralelo, recordando que no hubo terceros involucrados en el accidente: «Estoy aquí por una rotonda, no hay coches implicados, ni terceras personas, solo yo. Es mi vida y os rogaria por favor que deis un pasito atrás», ha zanjado.