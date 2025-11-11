Declaraciones

Habla el abogado de Cayetano Rivera tras su aparatoso accidente: "No iba ebrio"

Cayetano Rivera estampó su vehículo contra una rotonda la pasada noche del domingo 9 de noviembre

El abogado del torero ha asegurado que su cliente no ha sufrido ningún tipo de daño físico tras el accidente

Cayetano Rivera. (Foto: Look y Gtres)
Cayetano Rivera vuelve a estar en el punto de mira. Durante la noche del pasado domingo 9 de noviembre, el torero sufrió un aparatoso accidente de tráfico al estampar su vehículo contra una palmera situada dentro de una rotonda muy cercana al Real Club Sevilla Golf y a su domicilio. Como no podía ser de otra manera, no han tardado en aparecer versiones contrarias sobre los hechos, y al mismo tiempo que el propio Cayetano ha asegurado a la periodista Leticia Requejo que, a pesar de los rumores, no se sometió a ningún control de alcoholemia, también ha señalado que no se dio a la fuga. «Solo me subí a una rotonda y punto. Ni fui al hospital. No hay heridos ni daños a otros coches ni nada», sentenciaba.

En medio del revuelo mediático, el abogado del diestro, Joaquín Moeckel, ha corroborado la versión de su cliente y ha esclarecido lo que ocurrió en el programa La mirada crítica. «No había bebido. Si fuera ebrio, habría cometido un delito de la conducción bajo los efectos del alcohol», comenzaba a decir, añadiendo que en ningún momento se le ofreció hacerse una prueba de alcoholemia porque podía mantener una conversación a la perfección.

Cayetano Rivera, accidente cayetano, abogado cayetano rivera

Joaquín Moeckel y Ana Terradillos en ‘La mirada crítica’. (Foto: Mediaset)

«Las cosas no son tan fáciles como parecen al principio. Lo que está claro es que se han contado cosas bastante desastrosas. Cuando una persona se da a la fuga, no se va a 25 metros. Si la Policía viese que había fuga, le habría acusado de ello y no lo ha hecho. La fuga no es moverte a 20 metros de tu coche […] Es normal que dejara el coche solo. Hay una imagen de él al lado del coche. ¿Tú te crees que eso es irse a la fuga? Un montón de vecinos se quedaron cuidando el coche. Fue a su casa, que está al lado. Una persona que se va a la fuga se va a Marbella, no a su casa que está a cinco minutos», sentenciaba.

Sobre los motivos del accidente, Moeckel sí que ha reconocido que Cayetano «se merece un coscorrón» por descentrarse de la carretera para encontrar el mando a distancia de acceso al portal. Un movimiento que hizo que perdiera el control y que terminara estrellándose. Añadía que no había ninguna duda de que esto «había sido una lección aprendida» y que por ello, el hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri había querido mandar un mensaje a todo el mundo tras lo ocurrido. «Cuando se conduce, hay que estar con toda la conciencia puesta en conducir y no hay que buscar el mando de levantar la valla, ese mando hay que levantarlo antes», decía.

