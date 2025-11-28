Tana Rivera ha lucido un estilismo de invitada perfecta para el bautizo de Nicolás, su hermano pequeño. La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo se ha convertido en un espejo de tendencias para muchas niñas de la generación Z y, para esta ocasión especial, no podía ser menos. Pese a que los looks para eventos de día en invierno son más complejos, Tana ha sabido defender a la perfección su estilismo con un traje de chaqueta de la firma de Tomás Páramo y María García de Jaime.

El look de invitada de invierno que ha lucido Tana, al detalle

Desde su puesta de largo en las alfombras rojas, no hay look que se le resista a Tana. La joven, que suele apostar por la comodidad en su día a día, suele acaparar todos los flashes cuando acude a eventos. La hija de Francisco y Eugenia -que hizo su inmersión en el mundo de la moda tras diseñar una cápsula llamada Herencia para E.R.A.X-, tiene un estilo muy definido. Aunque apuesta por prendas clásicas, siempre suele añadir tendencias a sus outfits.

Tana Rivera ha lucido para el bautizo de su hermano un tres piezas de Himba Collection. (Foto. Gtres)

En esta ocasión, y para un día tan importante para la familia como es el bautizo de su hermano Nicolás -con el que se derrite, al igual que con el resto de los pequeños de la casa-, Tana ha apostado por un conjunto tres piezas en burdeos -un tono muy navideño- y color melocotón de la firma Himba Collection, la marca de Tomás Páramo y María G. de Jaime, sus íntimos amigos.

Se trata de un traje de chaqueta que llama la atención por la americana (159,96 euros), de cuello asimétrico, cierre de doble botón y solapas, que ha combinado con un chaleco bicolor de los mismos tonos que la blazer (89,96 euros) y un pantalón -que va a juego con el resto del conjunto- bombacho y de tiro alto (97,46 euros).

Al detalle, el estilismo de Tana para la reunión familiar. (Foto: Gtres)

Sin lugar a dudas, el traje de chaqueta se ha convertido en un imprescindible y en una prenda fetiche en su fondo de armario. Aunque para eventos nocturnos apuesta por vestidos largos, este tipo de conjuntos es asiduo en sus apariciones.

El traje de chaqueta, su prenda fetiche

No es la primera vez que Tana apuesta por un traje de chaqueta para una ocasión especial. En febrero de este año, en su debut como diseñadora de moda, la nieta de Cayetana de Alba mostró su especial devoción hacia esta prenda de ropa.

Para la presentación de Herencia, Cayetana se decantó por un look de su colección compuesto por una chaqueta corta torera con cuello con hombreras que combinó con un pantalón -al igual que en el bautizo de su hermano Nicolás- de tiro alto con cremallera central y de estilo abombachado.

Un estilismo que recuerda mucho -sobre todo por la parte inferior- al que ha lucido este soleado 28 de noviembre en Sevilla, donde ha tenido esta reunión familiar previa a la Navidad.