El problema de salud al que está haciendo frente Alberto Chicote desde que perdió 48 kilos

Alberto Chicote se ha convertido en uno de los cocineros más populares de la pequeña pantalla, con el respeto de su compañero Karlos Arguiñano. El comunicador, saltó a la fama en 2012 y se consolidó en la pequeña pantalla gracias a su papel en Pesadilla en la cocina. Poco a poco fue ganando terreno, hasta tal punto que ha acabado siendo el elegido para despedir el año junto a Cristina Pedroche en Atresmedia. Gracias a su trayectoria televisiva, podemos apreciar un notable cambio físico que en los últimos tiempos se ha acentuado todavía más, pero ¿qué hay detrás de todo esto?

El chef ha dado una entrevista en un conocido pódcast y ha explicado que, desde que empezó su transformación, ha perdido 48 kilos. «Me he pasado muchos años pesando 120 kg y digo esto de corazón, sin darme cuenta de que no podía ser, ni tampoco la necesidad, porque nunca tuve la sensación de que mi vida estuviera mermada por eso. No sé si me explico», ha declarado con total naturalidad. Ahora se encuentra mucho mejor, pero no por nada que tenga que ver con el físico, sino porque se ha dado cuenta de que su nueva situación es más saludable.

Siguiendo las declaraciones de Chicote, después de perder peso se realizó una serie de pruebas y descubrió que padecía diabetes tipo 2. Con el paso del tiempo, esta anomalía fue evolucionando hasta desembocar en diabetes tipo 1. Él mismo lo ha explicado: «Y de repente me viene el gran problema físico que tengo yo, es que me viene una diabetes tipo 2 que sé que se convierte en diabetes tipo 1, que es la que tengo ahora. Me pasa cuando estaba de puta madre, quiero decir, tantos años hecho un animal y todo iba bien, y de repente y boom, toma insulina, adelante. Una putada cojonuda».

Tal y como hemos explicado en la sección de salud de OKDIARIO, «la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no la utiliza eficazmente». Por eso, es necesario un control periódico y llevar un estilo de vida saludable, que es justo lo que está haciendo Alberto Chicote.

Ejercicio y buena alimentación

Durante la época en la que pesaba 120 kilos, Chicote no llevaba una vida descabellada, al contrario. Debemos tener en cuenta que es cocinero y que conoce perfectamente qué alimentos puede tomar y cuáles debe evitar. De esta forma, nunca le ha costado decir «no» a ciertos productos.

Cuando le preguntan por todo esto en Tengo un plan, el chef responde: «Hacía ejercicio regularmente. Y lo de la alimentación es algo que nunca me ha resultado difícil porque me gusta comer bien y comer bien la mayoría de las veces para mí es comer sano, así que no supone un problema para mí».

El testimonio de Chicote es importante porque traslada un mensaje sano y necesario. Su influencia ha hecho que sus palabras tengan bastante repercusión y ha tenido la generosidad de compartir su problema de salud, un dato personal que, en otra situación, no habría desvelado. No olvidemos que, a pesar de llevar más de una década, en televisión, su vida privada siempre ha permanecido al margen.