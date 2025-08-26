Las románticas imágenes de Federico y Mary de Dinamarca que fulminan el escándalo de Genoveva

Poco a poco la normalidad va regresando a la agenda de los miembros de la realeza tras las vacaciones estivales. A escasos días de que comience el mes de septiembre son muchos los royals que han retomado ya sus compromisos institucionales o que están a punto de hacerlo. Algunos tras unas largas vacaciones, mientras que otros tras unas más cortas. En el caso de Federico y Mary de Dinamarca, los reyes se encuentran ahora realizando su tradicional crucero de verano a bordo del yate real. Una travesía que ha comenzado con una jornada cargada de imágenes entrañables que demuestran el buen momento en el que se encuentra la pareja tras unos años en el punto de mira por las fotografías del rey junto a la mexicana Genoveva Casanova.

Federico y Mary de Dinamarca parecen haber pasado página del todo en lo que respecta al tema de Genoveva y prueba de ello es la complicidad que han derrochado en este inicio de crucero. Una buena sintonía que incluso ha eclipsado el estilismo de la reina quien, por cierto, ha rescatado de su armario una preciosa chaqueta de tweed en color azul que comparte con su hija mayor, la princesa Isabella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

Los reyes han embarcado en el yate real -el Dannebrog- en el municipio de Frederikshavn y han puesto rumbo a Thisted y Læsø el 27 de agosto, que visitarán a lo largo de esta semana. La gira de verano de este año concluirá en Samsø el 28 de agosto. El matrimonio ha decidido continuar con la tradición que se remonta varias generaciones atrás, desde la época del rey Christian X.

La complicidad de los reyes

Como si se tratara de una pareja más de vacaciones, Federico y Mary han derrochado complicidad y sonrisas en esta primera jornada. Tras el recibimiento oficial en el puerto, Federico y Mary visitaron la Milla de Råbjerg. Se trata de la mayor duna móvil de la zona norte de Europa y una de las maravillas naturales de Dinamarca. Está ubicada cerca de Skagen, en el extremo norte de la península de Jutlandia. Se la denomina milla porque se extiende como una vasta lengua arenosa que avanza lentamente por el paisaje. De hecho, se desplaza entre 10 y 18 metros por año hacia el noreste. La milla es una zona protegida, muy popular por su espectacular paisaje como por el ecosistema que alberga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

Los reyes han recorrido descalzos la milla, sonrientes y animados, como dos turistas más. Unas imágenes que, de alguna manera, recuerdan a la visita de los Reyes don Felipe y doña Letizia a Doñana, donde se mostraron como una pareja como cualquier otra.

Federico y Mary pusieron el broche de oro a esta jornada en Grenen, el punto más septentrional de Dinamarca, donde se encuentran Kattegat y Skagerrak. Allí les vimos recorriendo las playas e incluso mojándose los pies en el agua, templada todavía por el efecto del sol.