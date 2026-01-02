Un violinista demanda a Will Smith por acoso sexual y despido injustificado

Uno de los músicos que participó en la última gira de Will Smith, un proyecto titulado Based on a True Story: 2025, ha denunciado a la estrella de Hollywood, acusándole de un presunto acoso sexual y de un posterior despido improcedente. El demandante se llama Brian King Joseph, es violinista y saltó a la fama en 2018, después de quedar finalista del famoso concurso America’s Got Talent. Según su relato, se ha sentido intimidado por Smith y ha decidido contar todo lo que supuestamente ha vivido a su lado.

Brian King Joseph ha llevado a juicio a Will Smith y a su empresa, Treyball Studios Management, y ha aportado documentos para respaldar su versión de los hechos. Esta información se encuentra en manos del Tribunal Superior de California, en Los Ángeles y las reacciones no se han hecho esperar. De esta forma, el abogado de Will Smith ha emitido un pequeño comunicado negando la mayor y asegurando que el actor tiene de testigo a gran parte de su equipo.

El violinista Brian King Joseph. (Foto: Instagram)

¿Qué ha pasado con Will Smith?

Brian King Joseph empezó a trabajar para Will Smith en noviembre de 2024 gracias a una reunión privada que tuvo con él. Este encuentro se dio en el domicilio del mítico artista, en San Diego, y el objetivo era que el músico le enseñase su talento a Smith. Este quedó encantado y le aseguró que iban a colaborar juntos porque estaba a la altura del resto de la banda.

El violinista asegura que, durante las horas que permaneció en casa de Will Smith, este quiso dejarle claro que entre ellos se había generado un vínculo estrecho. «Tú y yo tenemos una conexión especial que no tengo con nadie más», le dijo supuestamente el artista a Brian King. El joven no tuvo en cuenta estas palabras, pensó que sólo estaba siendo amable y continuó su camino. El problema, siguiendo su relato, es lo que pasó después.

El episodio del hotel

El actor Will Smith en los Oscar. (Foto: Gtres)

Un año después de firmar el contrato, en 2025, Brian King Joseph, Will Smith y el resto del grupo se alojaron en un hotel para descansar tras un concierto. Según el violinista, sólo la organización y el personal del establecimiento tenía acceso a su dormitorio y cuando llegó se encontró con una nota que decía: «Brian, volveré como muy tarde a las 5:30 horas. Sólo nosotros». Además, vio que había objetos que no eran suyos, como una toalla, una mochila y una botella de cerveza.

Brian asegura que se asustó bastante, así que pidió ayuda y avisó a sus compañeros porque estaba convencido de que alguien quería pasar la noche con él para mantener relaciones. Se cambió de habitación y a los pocos días fue acusado por sus compañeros de habérselo «inventado todo». Dice que uno de los responsables del equipo se acercó a él y le dijo: «Todo el mundo asegura que lo ocurrido es mentira».

Justo después del problema que hemos explicado, el violinista fue despedido y está convencido de que es un castigo por haber sacado a la luz su historia. El abogado de Smith, Allen B. Grodsky, lo ha negado todo, asegurando que las acusaciones del demandante son «falsas, infundadas e imprudentes». Sólo hay que esperar para ver qué tiene que decir la justicia.