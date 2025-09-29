Margarita de Dinamarca sorprende a Federico y a Mary con un peculiar regalo hecho a mano

Desde que la reina Margarita abdicó y cedió el testigo a su hijo mayor, el rey Federico X de Dinamarca, la hermana de la reina Ana María de Grecia tiene más tiempo para dedicarse a las cosas que más le gustan, así como para relajarse y disfrutar de su tiempo libre. La reina sigue participando en la agenda de manera puntual, aunque su estado de salud se ha visto afectado en los últimos tiempos por problemas relacionados con los huesos y las articulaciones. Esto la ha llevado a bajar el ritmo y a dejarse ver mucho menos que antes.

Sin embargo, lo positivo de esto es que tiene tiempo para hacer todo aquello que le apasiona, como es el caso de la costura o el diseño. La madre del rey Federico es toda una artista e incluso ha diseñado la escenografía de alguna obra de teatro y hasta el vestuario de una producción histórica de Netflix. A la reina le encanta su faceta creativa y lo cierto es que la domina con maestría. Por eso no es extraño que haya querido sorprender a su hijo y a su nuera con un regalo muy especial.

La reina Margarita en un acto. (Foto: Gtres).

La sorpresa de la reina Margarita

Ha sido la propia casa real la que ha compartido a través de su perfil oficial los detalles del último regalo de la reina Margarita a Federico y a Mary de Dinamarca, que están a pocos meses de celebrar dos años en el trono.

La anterior monarca, que pasa mucho tiempo en el Castillo de Fredensborg, ha obsequiado a su hijo y a su nuera con dos sillas de madera personalizadas y bordadas a mano. Las sillas se encontraban tapadas con una manta cuando la reina Margarita las ha descubierto en un acto que se ha celebrado en el Castillo de Frederiksborg. La idea es que estas sillas sean utilizadas por Federico y Mary cada vez que visiten el recinto, ubicado en la zona de Hillerød. El de Frederiksborg es un precioso castillo del siglo XVI junto al cual hay un gran jardín de estilo barroco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kongehuset 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

Las sillas, de estilo clásico, cuentan con las iniciales bordadas de los reyes. Una letra F en color azul para Federico y una M el rojo para Mary. En torno a las iniciales hay varias flores y no falta la firma de la reina Margarita, como autora del diseño. El fondo del cojín es de color azul intenso, sobre el que destacan las diferentes flores que la reina Margarita ha elegido para este diseño.

Estas sillas van a pasar a formar parte de la colección permanente del palacio y son un claro ejemplo de la destreza artística de la madre del rey Federico, así como de su pasión por todos los trabajos manuales.

Margarita, una reina artista

No es la primera vez que la reina Margarita de Dinamarca demuestra sus habilidades artísticas, sino que ya ha habido otras ocasiones en las que hemos visto a la madre del rey Federico entre bambalinas o incluso dedicándose a la pintura y a la composición literaria.

Desde muy pequeña mostró pasión por el dibujo y la pintura, campos en los que ha desarrollado una prolífica actividad creativa. De hecho, muchas de sus obras han sido expuestas, tanto en Dinamarca como fuera. Además, en 1970 ilustró la edición danesa de El Señor de los Anillos bajo un seudónimo, y también lo hizo con una colección de poesías de su esposo.