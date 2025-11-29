Las imágenes inéditas de la princesa Leonor haciendo maniobras en el Ejército del Aire

El Ejército del Aire ha publicado unas imágenes inéditas en las que se puede apreciar cómo está siendo la experiencia de la princesa Leonor en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia). Tal y como hemos explicado en LOOK, la futura Reina de España está centrada en su formación militar. Debe combinar sus compromisos institucionales con sus deberes académicos y ha logrado un equilibrio perfecto que ha aumentado su buena reputación.

Desde el primer día, los responsables de la Academia del Aire garantizaron que doña Leonor de Borbón iba a ser una alumna más. No cuenta con ningún tipo de privilegio y está a la misma altura que sus compañeros, por eso se ha integrado tan bien. Es algo que podemos confirmar si observamos las fotos que hemos mencionado con anterioridad. En ellas aparece la princesa, vestida con el uniforme de campaña reglamentario, recibiendo una clase.

Publicación del El Ejército del Aire. (Foto: Instagram)

Los futuros oficiales de San Javier están inmersos en las maniobras DEVAS, un ejercicio que tiene lugar dentro de la propia academia cuyo objetivo es superar situaciones adversas y resolver problemas en circunstancias especiales. Se están preparando con los mejores profesionales y Leonor ha aprovechado esta oportunidad para aprender todo lo posible y seguir los pasos de su padre, Felipe VI.

La experiencia de la princesa Leonor

La princesa Leonor cada vez tiene más peso dentro de la agenda de la Casa Real. Los Reyes Felipe y Letizia, poco a poco, van incluyendo el nombre de la heredera en los eventos importantes. No obstante, son conscientes de que ella tiene sus propias obligaciones, por eso no puede viajar para acompañar a su familia tanto como le gustaría. La suerte es que está llevando muy bien su etapa en Murcia.

Publicación del El Ejército del Aire. (Foto: Instagram)

Durante los días que han durado sus últimas maniobras, la princesa ha tenido ocasión de aprender nuevas técnicas de supervivencia, evasión y resistencia. Son entrenamientos contundentes que están pensados para aplicarse en situaciones diversas, por eso se extienden durante varias lecciones. Son muchas cosas, así que es importante afrontar todo esto desde la serenidad y eso es justo lo que está haciendo la hija del Rey de España.

La princesa, comprometida y profesional

El Ejercito del Aire ha informado que las maniobras DEVAS empezaron el 26 de noviembre y se han extendido hasta ahora. Es decir, se han traducido en una jornada de tres días que ha permitido a los alumnos aprender muchas cosas que le serán realmente útiles en un futuro.

La princesa Leonor ingresa en la Academia de San Javier en Murcia. (Foto: Gtres)

«Los alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio iniciaron el ejercicio DEVAS, una actividad de tres días en la que pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Extracción) de nivel B, impartidos por el Departamento de Instrucción y Adiestramiento (I+A)», escriben desde su cuenta oficial de Instagram.

Y añaden: «El ejercicio DEVAS puso de relieve la integración de conocimientos de distintas áreas formativas, combinando las prácticas de mando de los alféreces, la aplicación de procedimientos CSAR (Combat Search and Rescue) y la táctica propia de equipos SOF (Special Operations Forces)».

Como vemos, la princesa está expuesta a una formación muy completa, la misma que recibieron su padre y su abuelo. Tanto la prensa nacional como la internacional está pendiente de ella y desde que empezó su aventura no ha hecho más que coleccionar éxitos.