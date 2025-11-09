En imágenes: los Reyes Felipe y Letizia dicen adiós a España para emprender su viaje a China

Ha llegado uno de los días más esperados del año. Los Reyes Felipe y Letizia han dado el pistoletazo de salida a su viaje de Estado a China. Estarán allí hasta el 14 de noviembre y, antes de marcharse de nuestro país, se han dejado ver en el aeropuerto. Tan cómplices como siempre, Sus Majestades saludaron a todos antes de subirse al avión, dispuestos a emprender una aventura institucional que llevará el nombre de España a lo más alto. Tanto el Rey como la Reina son dos personas muy queridas y respetadas por la prensa internacional, así que hay mucha expectación por ver cómo se desenvuelven.

El adiós de los monarcas coincide con otro suceso que ha despertado mucho interés: la publicación de las memorias de Juan Carlos I, un libro titulado Reconciliación. El Rey Emérito ha hablado por primera vez de varios temas que siempre han sido un secreto a voces, como por ejemplo su tensa relación con doña Letizia. Le hace culpable de muchos de sus problemas y asegura que, debido a la distancia que hay entre ambos, no ha podido crear un buen vínculo con la princesa Leonor, futura Reina de España. También lamenta que esta última y su hermana, la infanta Sofía, no hayan podido disfrutar de Mallorca como el resto de sus primos, los Marichalar y los Urdangarin.

La Reina Letizia en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Felipe VI y su mujer, una vez más, han demostrado que están preparados para superar cualquier reto y han superado la situación sin ninguna dificultad. No han dado declaraciones sobre el libro de don Juan Carlos y tampoco han participado en las polémicas que ha generado este proyecto. Su actitud es ejemplar. Lo único que quieren es seguir representando a España y a la institución, por eso han continuado con su hoja de ruta y dentro de poco les podremos ver en China.

Unas imágenes muy esperadas

Las imágenes de los Reyes en el aeropuerto confirman lo que todo el mundo sabe: son un matrimonio unido, fuerte, cómplice y profesional. Son conscientes de lo que deben hacer, nunca dejan nada a la improvisación y su comportamiento sirve de referencia para otras monarquías.

La Reina Letizia con el Rey Felipe. (Foto: Gtres)

Después de ver el material al que hemos tenido acceso, firmado por la agencia Gtres, podemos confirmar que es imposible pillar a la Reina Letizia en un renuncio. Siempre va perfecta. De esta manera, ha apostado por el negro para desplazarse al aeropuerto de Madrid, donde le estaba esperando un avión que le llevará a su próximo destino. Por su parte, el Rey se ha decantado por un traje de rayas finas, demostrando que él también está al tanto de las últimas tendencias.

La agenda de los Reyes en China

La Reina Letizia con el Rey Felipe. (Foto: Gtres)

La despedida de Sus Majestades se ha convertido en un tema muy comentado, pues se ha realizado una pequeña ceremonia cargada de emoción. Aunque ya estuvieron en China cuando eran príncipes de Asturias, es la primera vez que viajan al país en calidad de Reyes, por eso es una cita tan importante. El objetivo de nuestros monarcas es estrechar lazos con Asia, reto que, teniendo en cuenta sus otros méritos, podrán cumplir sin grandes dificultades.

Lo normal es que los viajes de Estado arranquen en la capital del país que están visitando, pero con China ha hecho una excepción. Su primera parada no será Pekín, sino que han optado por estar primero en Chengdú porque es allí donde se inauguró el último consulado de los cinco que tiene España en el mencionado país. Fue en 2022 y los padres de la princesa Leonor consideran que ya ha llegado el momento de desplazarse hasta allí.