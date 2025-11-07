Nosotros a China, y tú a Nueva a York: Letizia y Felipe comparten agenda con la Reina Sofía

En medio del gran revuelo que se ha generado con la publicación de las memorias del Rey Juan Carlos, Letizia y Felipe ponen tierra de por medio hasta la otra punta del mundo. Y es que durante la segunda semana de noviembre, la agenda real viene marcada por dos viajes muy relevantes y en los que tanto los reyes como Doña Sofía repartirán responsabilidades.

Mientras que Doña Letizia y Don Felipe ponen rumbo a la República Popular China este domingo 8 de noviembre, donde permanecerán hasta el próximo jueves día 13, la Reina Sofía viajará hasta Nueva York, donde tiene previsto atender diversos actos. Como colofón final a una semana realmente intensa, el Rey Felipe también asistirá el próximo sábado al 40º Aniversario de la Jura de Bandera de la XLV promoción de la Academia Militar de Zaragoza.

Los Reyes junto al presidente Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan. (Foto: Gtres)

La intensa agenda de la familia real durante la segunda semana de noviembre

Según informan desde Casa Real, este domingo los Reyes serán despedidos con honores militares en el Pabellón de Estado de la Terminal T-4 antes de poner rumbo a su esperadísimo viaje de Estado; mientras que la emérita tendría varias actividades programadas durante su estancia en Nueva York, enfocadas en rendir homenaje a la memoria de Diego de Gardoqui, primer embajador de España en Estados Unidos y organizadas por el Queen Sofía Spanish Institute.

Comenzando el próximo miércoles 12 con la inauguración de una placa en su honor en la Iglesia de San Pedro, y siguiendo con un acto conmemorativo titulado: «Diego Gardoqui: España en la Nueva York del siglo XVIII» y celebrado en el Instituto Cervantes. Por último, el jueves 13 Doña Sofía también tendría previsto asistir al concierto «Viaje al nuevo mundo» ofrecido por la orquesta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en el Carnegie Hall.

La Reina Sofía atiende un acto de la ‘Queen Sofía Spanish Institute’. (Foto: Gtres)

Un viaje de Estado muy esperado

El viaje de Estado de los Reyes a China ha generado una gran expectación desde que fuese anunciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. «Los Reyes realizarán su primer viaje de Estado a China los días 11 a 13 de noviembre, desplazándose a Chengdú y Pekín y acompañados del ministro José Manuel Albares y del ministro Carlos Cuerpo», citaba el comunicado compartido por dicha institución.

Un viaje, que supondría un gesto clave de cara a celebrar el vigésimo aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre España y China. Una gran oportunidad para seguir estrechando lazos tanto económicos, como políticos y culturales.

Los Reyes con el presidente de China durante su viaje de Estado en 2018. (Foto: Gtres)

Durante su visita, sus Majestades estarán acompañados por el presidente Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan. Al igual que por el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji. Este será un reencuentro muy especial, ya que ambas parejas ya tuvieron la oportunidad de conocerse en el año 2018, cuando Xi Jinping y su esposa realizaron una visita de Estado a España y a nuestros Reyes les tocó ejercer como anfitriones.

En aquel momento, tuvieron desde un encuentro en el Palacio de la Zarzuela, a una cena de gala en el Palacio Real. Instantáneas que quedaron grabadas para la historia y que próximamente repetirán.