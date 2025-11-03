El mes de noviembre comienza de manera muy intensa para los Reyes don Felipe y doña Letizia. Después de que la pasada semana la princesa Leonor soplase las velas de su 20 cumpleaños sin grandes fastos, ni tampoco actos oficiales, esta semana Sus Majestades van a ejercer de anfitriones de una visita de Estado en Madrid y después pondrán rumbo a un importante viaje oficial a China.

Tal como aparece en la agenda de la Casa de S.M. el Rey, entre el martes y el miércoles don Felipe y doña Letizia van a recibir al sultán de Omán, en una de las paradas de la gira europea del mandatario. Estaba previsto que el sultán visitara nuestro país el pasado mes de mayo, pero tuvo que aplazar su viaje a España tras el fallecimiento de la madre de la primera dama.

La Reina Letizia con tiara en Holanda. (Foto: Gtres)

El día fuerte del viaje para los Reyes va a ser el martes, aunque el miércoles también hay previsto un encuentro en la Cámara de Comercio en el que va a participar el Rey Felipe. A primera hora de la mañana tendrá lugar el recibimiento oficial en el Palacio Real, tras el cual los Reyes ofrecerán un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela. El plato fuerte de la jornada será ya por la tarde, cuando el Palacio Real se vista de gala para la cena.

Una cita en la que esperamos que la Reina Letizia haga uso de algunas de las piezas del joyero de los Borbones, sobre todo, de una de las diademas y otras alhajas, que llevan tiempo guardadas en sus estuches. La última vez que vimos a la esposa de Felipe VI con una tiara en el Palacio Real fue hace ya dos años, cuando Sus Majestades ejercieron de anfitriones para Gustavo Petro y su esposa.

La Reina Letizia con una tiara en Dinamarca. (Foto: Gtres)

Desde entonces no se han vuelto a celebrar cenas de gala en el Palacio Real que hayan requerido de diadema por parte de la Reina, aunque sí que la hemos visto con ellas fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, en los Países Bajos en abril de 2024 o en Dinamarca en octubre de ese mismo año.

La última tiara que llevó en Madrid

Para la última visita de Estado en la que los Reyes ejercieron como anfitriones, doña Letizia escogió una de las piezas más discretas de su joyero, así como una de las que más ha llevado a lo largo de los años. Se trata de la diadema floral, que fue un regalo de Franco a la entonces princesa Sofía con motivo de su boda.

La Reina Letizia en Madrid. (Foto: Gtres)

La tiara está elaborada en oro y plata y cuenta con tres flores de diamantes conectadas por hojas. Es un diseño que ofrece múltiples opciones, ya que puede usarse como diadema, collar o a modo de broches separados. Aunque fue un regalo de Franco a doña Sofía, en origen la encargó Alfonso XII para María Cristina. Esta diadema fue la que eligió la infanta Cristina el día de su boda.

En esta última visita de Estado, doña Letizia escogió un precioso vestido rojo con péplum y llevó la tiara a modo de diadema, más a mitad de la cabeza, en lugar de en la parte frontal. Ahora solamente queda esperar a ver qué elige en esta ocasión.