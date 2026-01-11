El ambicioso giro de Harry y Meghan Markle en su fundación que incluye a sus dos hijos

El príncipe Harry y Meghan Markle siguen adelante con sus proyectos filantrópicos y destinados al servicio público muy lejos de la familia real británica. Desde que decidiesen marcharse para no volver, los duques de Sussex comenzaban una nueva vida en Estados Unidos, donde se han asentado con sus dos hijos: Archie y Lilibeth. De hecho, parece que la pareja pretende inculcarles esos mismos valores relacionados con la ayuda al prójimo, según nos han demostrado con la última decisión que han tomado en su fundación.

Y es que la organización benéfica del príncipe Harry y su esposa, llamada Archewell Foundation, pasará a llamarse a partir de ahora Archewell Philanthropies. Una decisión mediante la que pretenden que la entidad se convierta en un proyecto global y en la que participe toda la familia, incluidos los dos pequeños. Un importante paso que anunciaban mediante un emotivo vídeo donde exponen los logros que han conseguido hasta el momento.

Así, han destacado desde su cooperación con el chef español José Andrés en beneficio de los niños afectados en Gaza y Ucrania, hasta otros proyectos relacionados con la creación de espacios digitales seguros, tales como el desarrollo responsable de la inteligencia artificial. De igual modo, nos muestran la forma en la que han introducido a Archie y Lilibeth dentro de la fundación, tal y como podemos comprobar gracias a las imágenes que han publicado de los dos niños, de seis y cuatro años, ayudando en un comedor social a través de la organización Our Big Kitchen Los Ángeles.

Un nuevo capítulo en la fundación de Harry y Meghan

De esa forma, también ponen de manifiesto que su intención es que esta organización tenga un carácter duradero y pase de generación en generación, en medio de un plan realmente ambicioso con el que se sienten realmente identificados. «Este nuevo capítulo permite al príncipe Harry y a Meghan, duque y duquesa de Sussex, ampliar sus esfuerzos filantrópicos globales como familia, con un alcance significativo y el máximo impacto, basados en los mismos valores, alianzas y su compromiso de estar presentes y hacer el bien», aseguran desde su entorno.

Además, cabe destacar que este proyecto es tan solo una vertiente dentro de las diversas actividades que llevan a cabo. Y, de hecho, es el único en el que colaboran a nivel familiar, mientras que tanto Meghan como el príncipe Harry han emprendido sus propios proyectos por separado. Por ejemplo, Markle se ha convertido en una verdadera emprendedora, siendo la protagonista de una serie documental en Netflix: Con amor, Meghan, que ya tiene dos temporadas e incluso un especial navideño.

Mientras que, por su parte, el hijo de Lady Di ha seguido pendiente de los Juegos Invictus, además de realizar diversos viajes a Ucrania y apoyar a los veteranos de la guerra de Canadá. Eso, mientras que relación con el rey Carlos III y con su hermano, el príncipe Guillermo, sigue pendiente de un hilo. Y es que los lazos familiares dentro de la familia real británica parecen haberse roto por completo. A lo que suma los constantes escándalos en los que se han visto envueltos, empezando por el «destierro» de Andrés Mountbatten y la pérdida de todos sus títulos reales debido a su implicación en el caso Epstein.