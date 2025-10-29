El príncipe Harry y Meghan Markle, cita en el béisbol antes de Halloween

Sonrientes, conjuntados y felices. Los duques de Sussex han disfrutado de una velada deportiva solamente para dos en el Dogder Stadium. La pareja ha aprovechado para escaparse a ver el partido de la Serie Mundial de 2025 entre los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers. Un partido en el que hemos podido ver tanto al príncipe Harry como a su esposa, Meghan Markle con gorras azules del equipo de la ciudad californiana.

La cuenta oficial de las grandes ligas de béisbol ha compartido unas imágenes de la llegada del hijo menor y la nuera del rey Carlos III a su llegada al estadio. La duquesa vestía una camisa blanca de corte oversize, un jersey sobre los hombros y unos sencillos pantalones negros, mientras que el príncipe apostó por una chaqueta de color negro, bajo la que se podía ver una camiseta blanca. Ambos disfrutaron del partido desde la primera fila, donde se les pudo ver animando al equipo. A su lado estaban algunos rostros conocidos del panorama deportivo.

Los duques de Sussex en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Esta salida privada de la pareja se produce a pocos días de la celebración de una de las fiestas más importantes en Estados Unidos, Halloween. La duquesa de Sussex compartió en su perfil oficial un vídeo en el que se veía a su familia preparándose para festejar esta jornada. Un vídeo en el que aparecían sus dos hijos arreglando unas calabazas. A pesar de que en el pasado tanto Harry como Meghan fueron muy celosos de su intimidad y de la de sus hijos, de un tiempo a esta parte la situación ha cambiado, hasta el punto de que la duquesa no tiene reparos en mostrar tanto a Archie Harrison como a Lilibet en las redes sociales.

Los duques de Sussex en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Asimismo, este plan privado ha coincidido con el lanzamiento de la nueva línea de Navidad de la marca de Meghan Markle, As Ever, que ella misma ha querido promocionar en su perfil público. «Esta colección imprescindible, cuidadosamente seleccionada, está diseñada para regalar, celebrar y realzar cualquier ocasión con belleza y calidez», han confirmado desde la marca. La línea incluye mermeladas artesanales, miel de California, velas y vinos especiales.

Al margen de la polémica de Andrés

Las últimas semanas están siendo muy convulsas para la familia real, sobre todo, a raíz de la renuncia del príncipe Andrés a utilizar sus títulos y las recientes informaciones que apuntan a que Sarah Ferguson estaba muy vinculada al entorno de Jeffrey Epstein. A pesar de que Andrés ya no va a ser conocido públicamente como duque de York, en el Reino Unido hay una gran agitación para que el rey Carlos III tome más medidas y sea más tajante con su hermano, para evitar que siga haciendo daño a la imagen de la Corona.

Entre las medidas que se están reclamando se encuentra la expulsión del príncipe de Royal Lodge, propiedad ubicada en los terrenos de Windsor en la que lleva residiendo años y de cuyos costes de mantenimiento y alquiler no se está haciendo cargo como se determinó en el pasado.